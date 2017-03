Per l'ex portiere della Juve e della Nazionale, il numero 99 del Milan è un promesso sposo bianconero: "Rinnoverà, ma i contratti ormai non valgono più niente".

421 condivisioni 3 stelle

1 ore fa di Marco Ercole

Nel turbolento post partita tra Juventus e Milan di due settimane fa, una delle immagini simbolo è stata quella del portiere rossonero Gianluigi Donnarumma, furibondo al triplice fischio. Prima il suo labiale inequivocabile carpito dalle telecamere, quel "non è possibile, sempre a loro" riferito al rigore a tempo scaduto concesso ai bianconeri. Poi, il bacio sulla maglia, precisamente sullo stemma del Diavolo, guardando lo spicchio dei propri tifosi allo Juventus Stadium.

Rivedendo quelle immagini, in molti hanno interpretato il bacio di Donnarumma come una sorta di dichiarazione d'amore e fedeltà verso il Milan. L'ex portiere rossonero Giovanni Galli, nell'immediato post partita, aveva commentato così: "Guardate quello che fa. Ve lo dico io: non ci va alla Juve, ne sono sicuro".

Il riferimento è chiaramente alle voci di mercato che davano Donnarumma molto vicino alla Juventus e che, dopo questa partita, sembrano decisamente più ridimensionate. A distanza di giorni, però, quel gesto fatto a caldo è stato interpretato anche in diversi modi. E c'è anche chi è convinto che quello che è accaduto non cambierà assolutamente nulla e "Gigio" diventerà il vero erede di Buffon in bianconero.

Gianluigi Donnarumma furibondo al termine della sfida tra Juventus e Milan

Donnarumma verso la Juventus?

Tra i più orientati verso questo scenario, c'è un altro ex portiere del nostro calcio, che in passato ha vestito la maglia della Juventus in ben 254 occasioni. Si tratta di Stefano Tacconi, che sulla questione Donnarumma si è fatto un'idea chiara:

È già della Juve, non lo sa nessuno ma è bianconero. Ha baciato la maglia del Milan? Ma cosa gliene frega di quella maglia. Oggi conta solo il dio denaro, a comandare sono i soldi. Raiola fa spesso i bagagli, quando decide chiude la valigia e dice "andiamo". Donnarumma firmerà anche il rinnovo, ma i contratti oggi non contano più nulla

Tacconi non ha dubbi, è certo che l'epilogo di questa storia sia colorato di bianco e nero. D'altronde che Donnarumma sia l'erede di Buffon a livello nazionale se ne sono accorti tutti. E la Juventus farà di tutto per strapparlo al Milan. A prescindere da baci sulla maglia e polemiche varie.