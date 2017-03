Il sorteggio dei quarti Europa League si svolgerà oggi alle ore 13 presso la sede UEFA di Nyon. Segui la diretta scritta su FOXSports.it.

un'ora fa di Andrea Centogambe

Non è rimasta neanche un'italiana in Europa League. L'ultima superstite, la Roma, ha saluto la competizione ieri sera lasciando il passo al Lione. Non è bastata ai giallorossi la vittoria per 2-1, è stata decisiva la sconfitta per 4-2 in terra francese.

Ai quarti avanza anche il Manchester United, che dopo l'1-1 in casa del Rostov s'impone col minimo scarto all'Old Trafford grazie al gol di Mata. Eliminata senza mai perdere la giustiziera della Fiorentina, il Borussia mönchengladbach: nel derby tedesco contro lo Schalke ha pareggiato 1-1 in trasferta e 2-2 (dopo esser andato sul 2-0) in casa.

Insieme a Lione, Manchester United e Schalke, strappano il pass per il prossimo turno anche Ajax, Besiktas, Genk, Celta Vigo e Anderlecht. Sono loro le otto squadre che attendono con ansia i sorteggi dei quarti di Europa League.

Tutti i risultati degli ottavi

Data e orari dei sorteggi di Europa League

Il sorteggio avrà luogo oggi alle 13, come sempre nella sede UEFA di Nyon. Sarà possibile qualsiasi combinazione, non sono infatti previste teste di serie. I match validi per i quarti di finale di Europa League si giocheranno giovedì 13 e 20 marzo. La squadra che sarà estratta per prima disputerà la gara d'andata in casa. Su FOXSports.it potrete seguire la diretta scritta del sorteggio.

Verso la finale di Stoccolma

La finale di Europa League andrà in scena mercoledì 24 maggio 2017 alla Friends Arena di Solna, comune dell'area urbana di Stoccolma. Le semifinali (sorteggio il 21 aprile) sono invece in programma il 4 e l'11 maggio.