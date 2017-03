In Esclusiva su FOX Sports HD 18 match di calcio internazionale tra Liga, Bundesliga ed Eredivisie. Spiccano Barcellona v Valencia e Athletic Bilbao v Real Madrid.

Inizia domani il weekend ricco di Fox Sports con i match dei tre campionati europei. Saranno 18 i match che il canale dei Top Player trasmetterà in esclusiva sulla piattaforma Sky da domani a domenica 19 marzo.

Sabato si parte alle 13.00 con Eibar - Espanyol (Fox Sports Plus). Per seguire poi alle 15.30 con la Diretta Gol Bundesliga su Fox Sports Plus e in contemporanea sul canale le partite di Wolfsburg v Darmstadt, Werder Brema v Lipsia, Hoffenheim v Bayer Leverkusen e Colonia v Hertha Berlino. Su Fox Sports alle 16.15, con la telecronaca di Fabio Capello e Stefano Borghi in Liga, ci sarà Athletic Bilbao v Real Madrid, mentre alle 18.30 ritorna la Bundesliga con Eintracht F. v Amburgo e Alaves v Real Sociedad per la Liga. Sabato sera alle 20.45 c’è Betis v Osasuna (Fox Sports).

Domenica la prima partita in programma sarà alle 12.00 tra Leganes e Malaga su Fox Sports Plus. Spazio poi alla Eredivisie con Heerenveen e Feyenoord alle 12.30 e Excelsior e Ajax alle 14.30 su Fox Sports. Nel pomeriggio la Liga con Atletico Madrid v Siviglia alle 16.15 su Fox Sports e in diretta live Borussia M. v Bayern Monaco. Ritorna poi la Liga alle 18.30 con Deportivo v Celta Vigo su Fox Sports Plus e Sporting Gijon v Granada in duretta su Sky Calcio 3. Alle 20.45 il posticipo serale sarà Barcellona v Valencia (Fox Sports). Durante i pomeriggi del weekend tutti i gol dei match della giornata di FA Cup, Liga Spagnola, Bundesliga edEredivisie con gli studi condotti da Giulia Mizzoni e Alvaro von Richetti.

Il programma del weekend di FOX Sports

18 MARZO

· Eibar - Espanyol in diretta alle 13:00 su Fox Sports (telecronaca di Riccardo Mancini)

· Diretta Gol Bundesliga in diretta alle 15:30 su Fox Sports Plus

· Wolfsburg – Darmstadt (telecronaca di Gabriele Giustiniani)

· Werder Brema – Lipsia (telecronaca di Edoardo Testoni)

· Hoffenheim - Bayer Leverkusen (telecronaca di Andrea Calogero)

· Colonia - Hertha Berlino (telecronaca di Dario Mastroianni)

· Athletic Bilbao - Real Madrid in diretta alle 16:15 su Fox Sports (telecronaca di Stefano Borghi e Fabio Capello)

· Eintracht F. – Amburgo in diretta alle 18:30 su Fox Sports Plus (telecronaca di Pietro Nicolodi)

· Alaves - Real Sociedad in diretta alle 18:30 su Fox Sports (telecronaca di Andrea Calogero)

· Betis – Osasuna in diretta alle 20:45 su Fox Sports (telecronaca di Gabriele Giustiniani)

19 MARZO