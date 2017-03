In risposta alla frase sibillina del madridista, il catalano definisce la rimonta del Barcellona storica come vincere la Champions League. "Puntiamo al triplete".

1 ore fa di Alberto Casella

Fra Barcellona e Real Madrid la sfida non finisce mai: anche fuori dal campo i giocatori non mancano di punzecchiarsi, tanto che viene da chiedersi come facciano a giocare insieme nella Nazionale spagnola. Le ultime stoccate hanno visto protagonisti due bandiere delle due squadre come Sergio Ramos e Gerard Piqué.

Aveva cominciato proprio Sergio Ramos che, subito dopo aver contribuito con una doppietta alla vittoria nella campagna d'Italia (1-3 al San Paolo contro il Napoli) aveva dichiarato senza mezzi termini che sarebbe stato felice di un'eliminazione del Barcellona da parte del Paris Saint-Germain. Con i catalani fuori dalla Champions, Sergio Ramos avrebbe dormito più tranquillo, insomma.

Ma la sera dopo, Neymar e compagni avevano fatto l'impresa, la storica remuntada mai riuscita a nessuno prima partendo da una sconfitta per 4 a 0. E Sergio Ramos, tirato per la giacchetta dai giornalisti, era tornato sull'argomento per dire con una spruzzata di sarcasmo che l'impresa del Barcellona era stata storica, in tutti i sensi, con riferimento, sempre solo velato, alle polemiche sugli aiutini dell'arbitro Aytekin.

Piqué: "Sergio Ramos ha ragione: impresa storica"

Ieri sera è toccato a Gerard Piqué rispondere al compagno di Nazionale. Nel corso di un evento promozionale, il difensore del Barça ha difeso l'impresa:

Dice proprio bene Sergio Ramos: quella dell'altra sera è stata una rimonta storica, una di quelle cose che vengono tramandate di padre in figlio. Credo che possa essere paragonata a vincere la Champions League.

Piqué in rovesciata contro Sergio Ramos

Il Barcellona è ancora in corsa per tutti gli obiettivi e Piqué ha ammesso di puntare al terzo triplete della storia: per i blaugrana sarebbe il terzo. Un traguardo inavvicinabile, almeno per il momento, per le altre grandi d'Europa.