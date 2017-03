Giunti in massa da Belgrado per seguire il match contro l'Olimpia Milano, i tifosi serbi hanno regalato uno show unico. Cancellando anche una piccola macchia...

un'ora fa di Simone Nobilini

Di dubbi, francamente, ce n'erano pochi, soprattutto dal punto di vista dello spettacolo: di fronte ad una partita che avrebbe potuto forse regalare meno rispetto a ciò che si è visto al Mediolanum Forum, per trovare il vero protagonista della gara di ieri tra Olimpia Milano e Stella Rossa bastava spostare lo sguardo qualche metro oltre il parquet, di fronte ad uno show visivo ed uditivo letteralmente senza eguali in questa Eurolega.

Il tifo della Crvena Zvezda, vittoriosa contro un'Olimpia Milano rimaneggiata e comunque in grado di dar filo da torcere all'avversario, si è rivelato ancora una volta l'attrazione principale di una delle tante serate cestistiche europee vissute sinora, capace di infiammare l'atmosfera con un supporto incensante e con ondate di cori dal boato semplicemente spaventoso.

Le immagini parlano da sole...

Non una sorpresa dopotutto, come detto in precedenza: eppure, pur consci di quello che è normalmente lo scenario previsto sugli spalti in ogni partita disputata dalla squadra di Radonjic, tra la Kombank Arena e l'Aleksander Nikolic palazzetto "di riserva", risulta ogni volta di più impossibile non esser impressionati o smossi emotivamente da un pubblico capace di caricare e, allo stesso tempo, intimorire. Un muro fittissimo, giunto in massa da Belgrado per occupare ben più del semplice spicchio riservato ai tifosi ospiti in un Forum vicino al tutto esaurito, riempiendo un'intera gradinata e scaldando già, anche prima della palla a due, l'ambiente: le immagini parlano da sole...

La macchia

Quel momento in cui Milano sembra Belgrado#EurolegaTipo pic.twitter.com/M936fGyFe9 — La Giornata Tipo (@parallelecinico) March 16, 2017

Il boato dopo ogni tripla messa a segno da Simonovic o Wolters, l'abbraccio post sirena finale con i giocatori e un deflusso più che tranquillo dal Mediolanum Forum, per una trasferta capace di regalare il 15° sorriso stagionale a Jenkins e compagni. Nell'esodo di massa serbo, vissuto nella più totale normalità e tranquillità e con un solo fumogeno acceso al termine del match, va registrata anche la piccola macchia di una rapina compiuta da alcuni ultras della Crvena Zvezda in un supermercato in zona Navigli, con tanto di aggressione ad una commessa, per rubare cibo e bevande alcoliche (con la vendita di birra vietata all'interno del Forum): lato negativo di una tifoseria che, caso isolato e da condannare a parte, ha vissuto la tappa milanese di ieri con il giusto spirito di festa, senza rendere necessario l'intervento della Polizia e raggiungendo Assago in metropolitana insieme a tanti tifosi Olimpia.

Olimpia Milano e le armi (non) in serbo

Come in occasione della gara d'andata, in una sfida per loro dal sapore speciale, contro l'Olimpia Milano la Stella Rossa non ha finito per rappresentare una potenziale vittima sotto le mani del duo serbo composto da Miroslav Raduljica e Milan Macvan. Se sulla prestazione del centro ex Pana, ormai in possesso di un minutaggio sempre più in calo e lontano dalla tipologia di basket richiesta da Repesa, potevano esserci pochi dubbi, ad incidere meno del solito è stata l'ala ex Partizan, dal passato inevitabilmente in contrasto con la squadra sfidata ieri. Al contrario di Raduljica, passato in prestito per una sola annata alla sponda bianconera di Belgrado, Macvan ha invece disputato due stagioni con la maglia della storica rivale della Stella Rossa: tempi in cui l'attuale numero 13 milanese veniva invitato dai tifosi del Partizan, come dimostrato dal video sopra pre match contro il Galatasaray, a "far male" (sportivamente parlando) alla Crvena Zvezda. Lo scenario verificatosi ieri, tuttavia, si è rivelato ben diverso: a festeggiare, di fronte ad un'Olimpia senza armi in serbo, è stata ancora la Stella Rossa. Con uno spettacolo sugli spalti valso (eccome) il prezzo del biglietto.