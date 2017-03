Buone notizie per il calciatore del Barcellona: nel processo d'appello il fisco brasiliano ha deciso di ridurre di circa il 50% la sanzione nei suoi confronti.

14 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Marco Ercole

Si dice che nella vita di ognuno ci siano dei momenti in cui sembra andare tutto bene, dove a notizie positive seguono notizie positive. Una sorta di Legge di Murphy rovesciata, insomma, molto rara e ambita dalla maggior parte delle persone. In questo circolo virtuoso momentaneo è finita la già di per sé privilegiata stella brasiliana del Barcellona Neymar, che nell'ultimo periodo ha certamente ancora più motivi del solito per sorridere.

Abbiamo ancora tutti negli occhi quella sua prestazione fenomenale nella sfida tra Barcellona e Paris Saint-Germain, un 3-1 trasformato in 6-1 nel giro di otto storici minuti proprio grazie a Neymar, capace di realizzare una doppietta tra il 43' e il 46', prima di servire poi l'assist decisivo per la rete di Sergi Roberto al 50'.

A distanza di pochi giorni da una celebrazione mondiale che ovviamente non si è ancora esaurita, Neymar adesso riceve un'altra buona notizia, anche se di ben altro tenore: il fisco brasiliano, infatti, ha ridotto sostanzialmente la multa di circa 50 milioni di euro comminatagli per irregolarità amministrative registrate in occasione del suo passaggio al Barcellona.

Arriva uno sconto sulla multa da pagare al fisco

Lo "sconto" del fisco a Neymar

Nel processo d'appello portato avanti dopo il ricorso della famiglia del calciatore brasiliano, pur essendo state confermate alcune infrazioni commesse, sono state accolte e accettate le argomentazioni mostrate: e quei 188 milioni di reais iniziali stabiliti esattamente un anno fa per sanzionare le irregolarità (all'attuale tasso di cambio si parla di circa 50 milioni di euro), adesso hanno subito una riduzione più o meno del 50%.

La cifra ufficiale, tuttavia, non è ancora stata divulgata dal Consiglio amministrativo dei ricorsi fiscali. Già così si tratta comunque di un grandissimo traguardo legale per Neymar e il suo entourage, che cambia completamente le carte in tavola come confermato dalle prime dichiarazioni a caldo del padre:

È una grande vittoria e ringraziamo Dio per questo. Le nostre imprese familiari finalmente sono state riconosciute legittime.

Multa dimezzata

Un'operazione controversa

Il riferimento è infatti alla società NR Sport, la compagnia che detiene i diritti d'immagine del campione del Barcellona, creata proprio dalla sua famiglia quando aveva solo 14 anni: il suo riconoscimento giuridico come "ente morale", fa sì infatti che ad essa sia associata una tassazione sui ricavi tra il 15 e il 20%, a differenza di quella del 27,5% che si applica invece normalmente per le persone fisiche.

Per questo, anche se da parte del Consiglio Amministrativo brasiliano per gli appelli sulle tasse - il CARF - sono state fondamentalmente confermate le imputazioni in riferimento al trasferimento dal Santos al Barcellona ufficializzato nel 2013, Neymar riceverà questo "sconto" sull'entità della multa da saldare con il fisco brasiliano.

Punito anche il club catalano, per aver versato 10 milioni di euro alla famiglia del calciatore al fine di garantirsi un diritto di prelazione già due anni prima del suo acquisto, poi passato a bilancio per 40 milioni. In realtà, anche su quella cifra restano molti dubbi, perché secondo le indagini portate avanti in Spagna, sembra che l'investimento totale sia più o meno del doppio.