Parte la gara a chi beve più cappuccini e a chi sarà il più bravo a trasportarli. Tutto è partito per uno sfottò...

1 condivisione 0 stelle

6 ore fa di Elmar Bergonzini

Qualcuno ha riso troppo forte. Quando, prima della trasferta di Champions League con l’Arsenal, Mats Hummels si è rovesciato un cappuccino addosso, Thomas Muller, il burlone del gruppo non soltanto nel Bayern Monaco, non è riuscito a trattenere le risate. La scena è stata resa pubblica attraverso un video pubblicato in rete dallo stesso Hummels.

Ora però Mats medita vendetta. In un nuovo video Hummels appare con Muller e annuncia una lunga serie di sfide. Il messaggio lanciato dal difensore è chiaro:

Siamo distanti 20 metri dal luogo dell’incidente del cappuccino, vi ho portato qualcuno che quel giorno si è divertito particolarmente...

Ma Muller secondo voi poteva restare a guardare senza intervenire? Ovviamente no.

Läuft bei mir pic.twitter.com/jgyMhud1C6 — Mats Hummels (@matshummels) March 6, 2017

Hummels sfida Muller

E infatti ecco che Thomas appare in video, guarda caso proprio bevendo un cappuccino. Sottile ma evidente provocazione al compagno. Mats però non si fa distrarre e continua:

Ho deciso che gli lancerò un paio di sfide: fra le altre, chi beve il più bel cappuccino nel minor tempo possibile, ma non solo…

Prende la parola proprio Muller che continua a sfottere Hummels:

Ti insegnerò a utilizzare i cartoncini da trasporto.

La sfida è lanciata. Il divertimento assicurato. In attesa che pubblichino nuovi video. Ma Hummels non poteva esimersi. Qualcuno, quando si è rovesciato il cappuccino addosso, ha riso troppo forte…