Il manager del Manchester United sbotta contro la federazione inglese: "Sarebbe stato più logico farci giocare di lunedì. Che senso ha farlo alle 13 di domenica?".

2 ore fa di Marco Ercole

Una settimana intensa quella di José Mourinho. A dir la verità, anche più di una settimana. Gli scontri ravvicinati che vedono impegnate le squadre inglesi, a maggior ragione quelle in corsa anche in una competizione europea, sono un cruccio che il manager portoghese non ha mai digerito da quando allena in Premier League. Ecco perché dopo aver giocato 11 partite con il suo Manchester United negli ultimi 43 giorni, l'allenatore si sarebbe aspettato tutt'altro trattamento rispetto all'essere messo nel lunch match di domenica alle 12 (13 in Italia) contro il Middlesbrough.

Non c'è da stupirsi dunque che Mourinho abbia voluto far presente questa situazione, al limite del paradosso. Già, perché tutelare una propria squadra impegnata nelle coppe europee (l'unica ancora in corsa in Europa League, insieme al Leicester in Champions League) dovrebbe essere in teoria premura della Football Association.

E invece il Manchester United del tecnico lusitano si ritrova a dover scendere in campo domenica all'ora di pranzo, in trasferta, per la 12esima partita consecutiva in 46 giorni, a poco più di 61 ore dal triplice fischio del ritorno degli ottavi di finale contro il Rostov, che ha sancito il passaggio del turno di Europa League dei Red Devils guidati da Mourinho, che nei quarti se la dovranno vedere con l'Anderlecht.

José Mourinho si è lamentato con la Premier League per gli impegni troppo ravvicinati

Mourinho contro la Premier League

Per questo in conferenza stampa l'allenatore portoghese ha palesato tutto il suo malessere per l'argomento in questione, con uno sfogo nei confronti della Premier League, del trattamento riservato al suo Manchester United e, in generale, a tutte le squadre in inglesi impegnate nelle varie competizione europee. E il ragionamento di José Mourinho, esposto in termini anche molto duri, sembra davvero più che ragionevole e giustificato:

Alla Premier League non gliene frega un C..., un C..., proprio un C... delle inglesi in Europa. Non gli interessa. Ci sono interessi più grandi e più importanti. In tutti gli altri paesi invece tutelano le squadre impegnate in Europa. Posso capire che non si voglia favorire nessuno in ottica del campionato, ma non capisco perché non farlo per facilitare l'eventuale cammino in Europa. Sono anni che dico questa cosa, sin dal primo in cui ho iniziato a lavorare in Inghilterra. Non lo chiedo per me, lo chiedo per tutte le squadre inglesi. Nel nostro caso dovremmo essere l'ultima squadra a giocare nel weekend, è semplice. Dovremmo giocare lunedì, l'ultima partita. E invece ci troviamo in campo la domenica alle 12. Non sarebbe stato normale farci dormire un po' di più la domenica?

Il ragionamento non fa davvero una piega. Ma lo Special One sa anche quale sia quello opposto che spinge la Premier League a disinteressarsi totalmente delle esigenze di riposo dei club impegnati in Europa.

Il criterio è: "Noi ti diamo tanto denaro per giocare". È vero, senza quel denaro la Premier League non sarebbe la Premier League, i club non sarebbero così ricchi e dobbiamo solo ringraziare per questo. Ma allo stesso tempo basterebbe davvero poco. C'è qualcuno che può dare una spiegazione al fatto che giochiamo di domenica alle 12? Nessuno può farlo. Basterebbe un po' di buon senso, a meno che non siano contenti di avere solo una squadra in Champions League e una in Europa League.

Marcos Rojo mangia una banana in campo: per José Mourinho è un segnale d'allarme

La "banana" il campo di Rostov

Mourinho è tornato anche alla scena di Marcos Rojo che si è messo a mangiare una banana in campo davanti alle telecamere. E quella che per molti era una simpatica scenetta, per il manager di Setúbal è invece un pericoloso segnale d'allarme sul quale in molti, in ambito di federazione, dovrebbero riflettere:

Per qualcuno è sembrato divertente, ma non lo era. Quando si guardano le maratone, o comunque quegli sport in cui l'atleta arriva al limite, non è divertente. E alcuni dei miei giocatori, come Rojo, erano stanchissimi. Fortunatamente i dati relativi alle lesioni dei miei giocatori sono positivi, è difficile che si fermino per infortunio. Ma se anche un mostro dal punto di vista fisico come Pogba sente di essere arrivato al massimo, vuol dire che siamo proprio al limite.

Il "j'accuse" si conclude infine con il ricordo del dialogo avuto nel corso della trasferta in Russia per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Rostov. In quel caso il tecnico del Manchester United si era lamentato per la pericolosità del campo: