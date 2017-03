Dopo lo scetticismo iniziale, ora anche il boss della UFC dà il suo consenso. E spuntano già un posto e una data: 10 giugno 2017, alla T-Mobile Arena di Las Vegas.

un'ora fa di Marco Ercole

Di fronte a molti (tanti) soldi, anche su contratti firmati e blindatissimi si può chiudere un occhio. Così, nonostante le sue parole di circa un mese fa - quando aveva ribadito la volontà di veder prima rispettare l'accordo in essere tra Conor McGregor e la UFC - il chairman della federazione di arti marziali miste, Dana White, sembra aver modificato diametralmente il suo punto di vista sul potenziale (e molto remunerativo per tutte le parti in gioco, Ultimate Fighting Championship compresa) incontro di boxe del suo atleta con l'ex pugile Floyd Mayweather.

Lo stesso "Pretty Boy Floyd" ha recentemente annunciato pubblicamente il suo "unretire" e conseguente ritorno all'attività agonistica "solo ed esclusivamente per affrontare The Notorious". Una determinazione che non è passata inosservata e che ha dato un'accelerata, forse decisiva, per arrivare all'ufficialità dell'incontro tra i due.

La conferma arriva anche dal cambiamento di Dana White, nonostante fino a pochi giorni fa avesse assicurato che il prossimo incontro di Conor McGregor sarebbe stato in UFC per difendere il suo titolo come da contratto (secondo il quale gli resta da combattere almeno altre 4 volte in MMA). Adesso invece il boss è molto più aperto alla possibilità che venga disputato il match di boxe con Floyd Mayweather.

McGregor VS Mayweather, ok di Dana White

Nel corso di un'intervista al talk show statunitense "Conon on Wednesday", Dana White parla in termini ottimistici del potenziale incontro di boxe tra i due avversari, fin qui solo a livello verbale, Conor McGregor e Floyd Mayweather, come mai aveva fatto prima di adesso. Il chairman della UFC si espone in prima persona, dando di fatto il suo assenso (e quello della federazione) affinché questo match si realizzi veramente:

Credo che si farà. Probabilmente trovare un accordo definitivo sarà complicato per via delle tante parti in causa e dei molti ego forti coinvolti in questo affare, questi sono ostacoli da non sottovalutare. Ma allo stesso tempo vanno considerati anche i tanti soldi in ballo. Così tanti che penso sia impossibile non farlo accadere.

Un match dall'epilogo non così scontato

È talmente convinto della realizzazione di questo incontro, che nel corso della stessa intervista Dana White ha anche dato il suo parere sul potenziale epilogo. E secondo il capo della UFC, questo non sarà così scontato come potrebbe lasciar immaginare il curriculum di Mayweather (49 vittorie su 49, 26 delle quali per ko). Secondo lui, infatti, McGregor può creare più di qualche problema al pugile per una serie di motivi:

Ci sono un sacco di aspetti che possono rendere intrigante questa sfida. Conor è enorme, ha 27 anni, quindi è nel pieno della sua carriera a differenza del 40enne Floyd. In più, Mayweather ha sempre avuto problemi con i mancini. McGregor lo è e colpisce anche forte. Di sicuro non lo metterà ko, di questo ne sono certo.

Dana White e Conor McGregor: per il chairman UFC il match con Floyd Mayweather si farà

Arena già prenotata a Las Vegas il 10 giugno?

Molta fiducia insomma da parte di White nei confronti dell'atleta di punta della sua federazione. Questo non significa però che l'irlandese avrà vita facile in questo incontro, anzi:

Non sto dicendo che Conor vincerà. Sto solo dicendo che per me farà in modo di rendere questo match interessante e non così scontato.

Lo scopriremo solo quando i due si affronteranno sul serio. E intanto spuntano già le prime indiscrezioni, che parlano di una location - la T-Mobile Arena - già prenotata per ospitare l'evento il prossimo 10 giugno 2017 a Las Vegas...