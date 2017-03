Il francese è uscito nel match contro il Rostov per un problema muscolare. Mourinho in apprensione: "Ha giocato sempre, non rientrerà presto". Out anche per Deschamps.

0 condivisioni 0 stelle

7 minuti fa di Francesco Bizzarri

un problema all’adduttore nel match di Europa League contro il Rostov, non rientrerà a breve. Così lo Special One perde uno degli uomini chiave dei Red Devils. Già dalla prossima partita, contro il Middlesbrough, l’assenza del centrocampista si farà sentire. Il Boro è a caccia di punti salvezza, il Manchester giocherà cercando una vittoria utile per la corsa alla Champions League. Guai in vista per José Mourinho . Il tecnico del Manchester United perde Paul Pogba . Il francese, uscito pernel match di Europa League contro il Rostov, non rientrerà a breve. Così lo Special One perde uno degli uomini chiave dei Red Devils. Già dalla prossima partita, contro il Middlesbrough, l’assenza del centrocampista si farà sentire. Il Boro è a caccia di punti salvezza, il Manchester giocherà cercando una vittoria utile per la corsa alla Champions League.

Non sorride nemmeno Didier Deschamps. Il Ct della Francia, puntava su Pogba anche per i prossimi impegni con Lussemburgo, gara valevole per le qualificazioni mondiali, e Spagna, un’amichevole di lusso. Niente da fare: il 25 e il 28 marzo l’ex Juventus non ci sarà.

E allora parte già il conto alla rovescia pensando al suo rientro. Quest’anno ha giocato sempre, un periodo ai box gli permetterà anche di tirare il fiato verso un finale di stagione incandescente.

Immagine di Pogba sostituito contro il Rostov

Pogba, fonte (quasi) inesauribile

Il motivo dell’infortunio? José Mourinho lo conosce: stanchezza accumulata dai tanti match giocati da Pogba fin qui:

Non so con certezza i tempi di recupero, di sicuro è out con il Middlesbrough. Non sarà a disposizione nemmeno per la Nazionale francese. Il suo problema è scaturito da un accumulo di fatica al tendine di un ginocchio. Già sentiva qualcosa. È stato uno dei giocatori che non hanno mai avuto un periodo di riposo giocando ogni partita.