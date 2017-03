Il Submarino Amarillo cade al Gran Canaria contro il Las Palmas. Super prova di Boateng: segna il gol vittoria e fa espellere Ruiz.

1 ore fa di Vinicio Marchetti

Il Las Palmas riscatta il rocambolesco ko subito contro l'Espanyol una settimana battendo 1-0 un Villarreal reduce da tre successi consecutivi e in piena lotta per un piazzamento europeo. La sfida è decisa da un gol di Kevin-Prince Boateng al 10': sarà l’unica marcatura del match. Con questa vittoria, il Las Palmas sale a quota 35 punti e aggancia momentaneamente il Celta Vigo, che però ha ancora due partite da recuperare. Il Villarreal, invece, rimane bloccato a 48 punti a pari merito con la Real Sociedad.

Boateng sblocca Las Palmas v Villarreal

Al 10', alla prima azione degna di nota, il match si sblocca: ripartenza dei canarini, palla in mezzo di Garcia per Boateng che viene dimenticato da Ruiz e di testa trafigge Fernandez. Le brutte notizie per il Villarreal non finiscono qui. Al 19' gli ospiti restano in inferiorità numerica. Errore marchiano di Musacchio in fase d'impostazione, palla per Boateng che viene steso da Victor Ruiz: espulsione diretta. Al 25' miracolo di Fernandez sul calcio di punizione di Lemos, palla alzata in corner. Ripartenza del Las Palmas al minuto 31: Boateng controlla e di tacco serve Garcia che calcia da posizione defilata. Fernandez blocca.

Il risultato non cambia

Al 56' il Las Palmas, ancora con Boateng, va vicino al raddoppio con una bellissima rovesciata in area di rigore: Fernandez devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo, ancora l’ex Milan colpisce tutto solo di testa ma la sfera termina di poco a lato. Al 59' conclusione rasoterra dal limite di Sansone, bravo Lizoain che riesce a deviare in calcio d'angolo. Al 69' il Las Palmas si affaccia in avanti con Jonathan Viera, che calcia dal limite dell'area: blocca a terra Fernandez. All’80' colpo di testa in corsa di Mario sul cross di Jonathan Dos Santos, palla di poco a lato. All’89' Bakambu spreca clamorosamente la palla del pareggio con una sforbiciata al volo da dentro l'area che termina sul fondo.