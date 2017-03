Il 25 marzo le votazioni: al termine del Consiglio, si rafforza la posizione del presidente della Lazio e azionista della Salernitana. E lui: "Non confermo niente".

un'ora fa di Luca Guerra

E se Claudio Lotito mettesse le mani anche sulla serie B? L’interrogativo riguardante la candidatura del patron della Lazio alla presidenza della Lega B è diventato certezza nel pomeriggio, al termine di un convulso Consiglio di Lega, che in cima alle priorità presentava la messa a punto sul calendario di una data per le elezioni del successore di Andrea Abodi, dimissionario dallo scorso 6 marzo e candidato alla presidenza della Federcalcio.

Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è il 25 di marzo, stabilito al termine di un incontro al quale non hanno preso parte Trapani, Perugia, Latina e Benevento, ma le polemiche al termine dell’assemblea non sono mancate.

I primi effetti della candidatura di Lotito sono già maturati: in aperta polemica con la scelta del presidente della Lazio, il numero 1 del Frosinone Maurizio Stirpe si è dimesso dal Consiglio. Mentre lo stesso Abodi, in sede per partecipare alla seduta della Fondazione per la Mutualità, ha opposto un gentile ma secco rifiuto a chi gli chiedeva un’inversione a U:

Non cambio idea. Diversi presidenti mi hanno chiesto di ripensarci e di tornare alla guida della Lega B, ma sono una persona libera e coerente e mi sembra opportuno fare un passo indietro e uno a lato per il bene di questa Lega.

Lotito candidato alla presidenza, ma senza conferme

Così, mentre sui social già infervora il dibattito, a mancare è la conferma ufficiale del diretto interessato. Intercettato all’uscita dalla sede della Lega Calcio in via Rosellini, a Milano, Lotito ha nicchiato:

Io non confermo niente.

Nei fatti, tra i partecipanti all’assemblea si è disegnata una spaccatura: i sostenitori di Abodi e i detrattori del presidente dimissionario, guidati proprio da Lotito. E via, tra gli interrogativi: rinuncerà ad essere rieletto consigliere per la Lega di A? Già, perché Lotito, oltre che alla poltrona di presidente della Lega B, mirerebbe anche al rinnovo della carica di consigliere federale in quota Serie A. Non senza prima aver compiuto dei passaggi necessari. Stando allo statuto della Lega B, Lotito, presidente della Lazio dal luglio 2004 e dal 2011 azionista della Salernitana, una volta eletto dovrebbe cedere le quote del club granata.

Potrebbe invece mantenere la carica di numero 1 della Lazio, uscendo però dai quadri societari. Aloni di mistero che dovranno scomparire entro le 11 del 25 marzo, quando sarà toccherà andare alle urne per le votazioni. E i tempi in cui sottolineava il pericolo derivante dall’eventuale promozione in serie A di squadre come Carpi, Frosinone o Latina sembrano lontani anni luce.

Un cambiamento da svolgersi in tempi brevi, necessario per partecipare con una governance ricostituita al Consiglio della Federcalcio del 27 marzo. Tra i primi passi del programma del nuovo presidente della Lega B ci dovrà essere un’immediata azione politica e istituzionale per la modifica della Legge n. 225/2016, meglio nota come Legge Melandri, sulla mutualità delle risorse derivanti dai diritti televisivi. E se a compierla fosse proprio Claudio Lotito?