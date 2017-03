Dall'invulnerabilità della difesa all'imbattibilità di coppa, passando per i calci di rigore chirurgici di Paulo Dybala. Ecco perché Max Allegri può sorridere.

35 minuti fa

Il calcio è ciò che di più lontano esiste da una scienza esatta. Numeri e valori in campo possono essere stravolti in qualsiasi momento e da qualsiasi squadra. Ci sono però delle tendenze, che possono far ben sperare e guardare con ottimismo al futuro. Tra queste, ce ne sono alcune che riguardano direttamente la Juventus e il suo cammino in questa stagione, nello specifico quello in Champions League.

I tifosi juventini sono autorizzati a prendere tutte le precauzioni del caso nella lettura di questo articolo, gesti apotropaici compresi. Ma ci sono dei dati oggettivi che permettono alla squadra bianconera di prepararsi con uno spirito diverso al prossimo turno di Coppa.

Statistiche semplici, che spiegano chiaramente perché la Juventus possa sperare nella vittoria della Champions League. O quanto meno che le danno una consapevolezza: essere sulla strada giusta per fare qualcosa di importante in Europa e tornare a lottare per recitare un ruolo di protagonista in questa fase finale della massima competizione europea.

La Juventus esulta dopo l'ultima vittoria in Champions League con il Porto

Le certezze della Juventus

Nel cammino mostruoso della squadra guidata da Massimiliano Allegri, c'è prima di tutto uno stadio fortezza, capace di restare inviolato per 21 gare consecutive in Europa. Allo Juventus Stadium i bianconeri con l'attuale allenatore non hanno ancora mai perso, l'ultima sconfitta risale infatti al 10 aprile 2013, con Antonio Conte in panchina: il 2-0 del Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale, reti di Mario Mandzukic e Claudio Pizarro.

Un'altra certezza è l'infallibilità di Paulo Dybala dal dischetto. Quando ha dovuto calciare un rigore nei tempi regolamentari di ogni competizione, infatti, l'argentino non ha mai sbagliato, realizzandone 12 su 12 da quando è alla Juventus.

Non solo: se si guarda anche un po' più indietro, si può vedere come Dybala abbia sbagliato solo in un'occasione, in Serie B, con il Palermo. Era il suo primo penalty in Italia e in quel caso il portiere del Carpi Simone Colombi glielo neutralizzò.

Da quel momento si è presentato altre 15 volte dagli undici metri nei tempi regolamentari e non ha più fallito, prendendosi anche la sua "vendetta" su Colombi (stavolta da portiere del Cagliari). La sua vittima più ricorrente è invece Karnezis, superato tre volte dal dischetto.

Dybala dal dischetto in Champions League: con la Juventus è infallibile

Numeri in Champions League

Altri numeri che possono far sorridere i tifosi della Juventus sono quelli che riguardano esclusivamente la Champions League. Nella competizione, infatti, la squadra guidata da Allegri può vantare la miglior difesa del torneo, con appena due reti subite.

La prima contro il Lione, in casa, nella quarta giornata della fase a gironi: il colpo di testa di Corentin Tolisso a 5 minuti dalla fine che permise ai francesi di pareggiare il vantaggio di Higuain. La seconda nella partita successiva a Siviglia, il gol in apertura di Nicolás Pareja, cui risposero poi Marchisio, Bonucci e Mandzukic per il 3-1 finale al Ramón Sánchez Pizjuan.

A questa quasi totale invulnerabilità in difesa è legato anche l'ultimo dato che rende la Juventus una delle principali candidate per la vittoria finale, cioè l'imbattibilità in Champions League. In questa edizione, su 8 partite giocate, sono arrivate 6 vittorie e 2 pareggi. Insomma, si facciano di nuovo tutti gli scongiuri del caso, ma questa Juve ha davvero tutto quel che serve per fare bene.