L'attaccante del Sunderland è stato chiamato da Southgate per le sfide con Germania (amichevole) e Lituania (qualificazione ai Mondiali). L'ultima volta 4 anni fa.

2 ore fa di Daniele Rocca

Un'attesa lunga 4 anni. Forse non ci sperava neanche più. E invece 1217 giorni dopo ecco la chiamata. O meglio, il messaggio. A inviarlo è Southgate, destinatario Jermain Defoe. Convocato in Nazionale per le sfide contro Germania e Lituania. Un'amichevole di lusso e una partita di qualificazione per i prossimi Mondiali in Russia. Una notizia del tutto inaspettata per l'attaccante del Sunderland.

Eppure nessuno più di lui se l'è meritato. Un ritorno costruito con il lavoro, gol su gol. Dopo aver lasciato il Tottenham ed essere emigrato in Canada (una stagione al Toronto), Defoe è tornato in Premier League e, grazie alle sue reti, lo scorso anno è riuscito a salvare il Sunderland dalla retrocessione.

In questa stagione la situazione dei Black Cats è ancor più disperata: ultimo posto in classifica con 19 punti in 27 partite e appena 24 gol segnati. Ben 14 dei quali portano la firma dall'attaccante londinese.

Jermain Defoe ha segnato 36 gol in 81 partite con la maglia del Sunderland

Defoe 2.0, il ritorno in Nazionale

Cresciuto nel West Ham, esploso con il Tottenham. La carriera di Defoe è da record: è primatista di reti (23) con la maglia degli Spurs in competizioni europee ed è stato uno dei pochi a realizzare 5 gol in una sola partita (9-1 contro il Wigan, 22 novembre 2009). Ed è proprio grazie a chi ha preso il suo posto al centro dell'attacco a White Hart Lane che Jermain è tornato in Nazionale.

L'infortunio alla caviglia di Kane contro il Millwall è costato caro all'Uragano, che dovrà rimanere a riposo per diverse settimane. Ecco allora che Southgate ha virato su un'altra leggenda del Tottenham, che inizialmente aveva snobbato il messaggio ricevuto pensando a uno scherzo. Poi la conferma e la gioia sul proprio profilo Twitter:

Giocare per l'Inghilterra è stato il mio sogno sin dal primo giorno, perciò tornare a far parte della squadra è davvero speciale per me. E lo è anche per la mia famiglia. Penso di averlo meritato, perché ho sempre messo tutto me stesso nelle partite. Non vedo l'ora di incontrare gli altri ragazzi. Sarà un po' strano per me, stavolta sarò tra i più vecchi.

I tweet pubblicati da Defoe dopo la chiamata in Nazionale

Nell'intervista che ha rilasciato al sito del Sunderland, Defoe ha spiegato il misunderstanding con il ct della nazionale inglese:

È stato divertente. Sul mio iPhone è spuntato un messaggio. Non si vedeva il messaggio completo, era di un certo Gareth. Non conosco un Gareth, chi sarà? Prima ho messo giù il telefono, poi ho guardato: 'Ciao Jermain, sono Gareth Southgate, mi piacerebbe parlare quando sei libero. Che ne pensi dell'Inghilterra?'. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. È un bravo ragazzo, abbiamo giocato spesso contro. Gli ho ricordato tutti i calci che mi ha dato e ci siamo fatti una risata. L'ho sempre rispettato.

🎞️ @IAmJermainDefoe speaks to SAFSee following his @England recall. Stay tuned for the full version...



🦁🦁🦁 pic.twitter.com/rfqTtT4aku — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) March 16, 2017

Con la maglia dell'Inghilterra

L'attaccante del Sunderland ha indossato la casacca dei Tre Leoni per 55 volte, segnando 19 gol. L'ultimo nella partita di qualificazione ai Mondiali nel 2013: doppietta contro San Marino. Il suo debutto sotto la gestione di Sven-Goran Eriksson nel 2004, mentre la sua ultima apparizione risale al 15 novembre del 2013. Svezia la prima e Cile l'ultima, in entrambe le circostanze la nazionale inglese uscì sconfitta.

In attacco oltre a lui, Southgate ha convocato anche Rashford e Vardy. Il commissario tecnico dell'Inghilterra ha poi spiegato la sua decisione di convocare Defoe: