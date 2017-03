Dopo i disastrosi test di Barcellona, il gruppo di Woking ha contattato la casa di Stoccarda per una fornitura di motori V6 alternativa a quella della Honda.

0 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Daniele Rocca

McLaren-Honda, un binomio che continua a non convincere. Il divorzio sembra dietro l'angolo e il gruppo di Woking sta studiando una nuova partnership per la prossima stagione di Formula 1. Un ritorno al passato. Mansour Ojjeh ha contattato la Mercedes per capire la disponibilità della casa di Stoccarda per la fornitura di motori V6 nel 2018.

I test invernali al Montmelò hanno messo in luce tutti i limiti della monoposto orange: il motore Honda ha mostrato di essere inaffidabile, costringendo Alonso e Vandoorne a rimanere a lungo ai box per aspettare le riparazioni o le sostituzioni di power unit sulla MCL32.

Un nuovo matrimonio con l'azienda tedesca potrebbe riportare la McLaren ai fasti di un tempo. O perlomeno a tornare a vincere un GP di Formula 1. Ne è convinto il Racing Director Eric Boullier:

Se avessimo ancora motori Mercedes avremmo vinto qualche gara con Alonso, che è il miglior pilota in circolazione. Vuole essere competitivo perché ha talento da mostrare al mondo e a se stesso.

"It's not been an easy period, but we're motivated as ever to get back on track." Read the team's testing wrap up: https://t.co/MIBO2i84bZ pic.twitter.com/4Zk8rCbD7L — McLaren (@McLarenF1) March 10, 2017

Formula 1, l'idea della McLaren

Honda è convinta di poter risolvere i problemi che fin qui hanno caratterizzato l'avvicinamento al campionato. C'è da aumentare l'affidabilità e la potenza del V6 turbo, ma la McLaren sa bene di non poter rimanere in questa situazione a lungo. Il rischio è quello di essere tra i team più lenti della Formula 1, con la preoccupazione di portare a termine le gare.

I vertici inglesi si sono riuniti per provare a portare nella giusta direzione il lavoro dell'azienda nipponica. Negli ultimi giorni McLaren però non ha chiuso le porte all'idea di iniziare a guardarsi attorno e trovare una soluzione per il 2018. E qualche ora fa c'è stato un incontro preliminare con la Mercedes proprio a Barcellona. Notizia subito smentita, ma un portavoce britannico ha dichiarato che tutte le strade sono oggetto di esame: