Dopo la partita persa contro il Lanus in Libertadores, il patron del club brasiliano ha ringraziato blaugrana e giallorossi: "Ci hanno proposto due amichevoli".

38 minuti fa di Daniele Rocca

Voltare pagina. Ci sta provando la Chapecoense, anche se il ricordo è vivo più che mai. Tante le testimonianze di vicinanza al club brasiliano: dal Sudamerica all'Europa, con tanti calciatori che si sono proposti di prendere il posto dei giocatori morti nel disastro aereo. Anche se il presidente, Plínio David De Nes, si sarebbe aspettato maggior partecipazione da parte delle società del Vecchio Continente.

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Fox Sports Messico, il patron dei biancoverdi ha rivelato un retroscena sulle dimostrazioni di solidarietà ricevute dopo il 28 novembre 2016:

Mi aspettavo maggior appoggio. Solamente Barcellona e Roma si sono offerte di darci aiuto.

#AgendaFOXSportsAr - Jackson Follmann y un mano a mano imperdible con @yojulifernandez. pic.twitter.com/pxAVRfnfiV — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 16, 2017

Chapecoense, il messaggio del presidente

Una vicenda che ha scosso il mondo del calcio. Adesso la Chapecoense è risorta dalle ceneri e attualmente impegnata in Copa Libertadores. L'aereo caduto in Colombia aveva a bordo 77 persone, di cui 6 sopravvissute, tra cui tre calciatori: Neto, Follman e Ruschel.

La squadra è stata affidata a Vagner Mancini ed è tornata a disputare partite ufficiali lo scorso 8 marzo. Nella prossima estate, invece, la Chape potrebbe volare in Europa per rispondere all'invito del Barcellona, come ha svelato il presidente De Nes:

I blaugrana si sono messi a disposizione invitanci al Trofeo Gamper del prossimo agosto, il cui incasso sarà diviso a metà con il nostro club. Anche la Roma ci ha proposto un match amichevole: il problema è che il nostro calendario è fitto di impegni ed è difficile trovare un buco per poter organizzare al meglio un incontro.

Il percorso in Libertadores

In seguito alla tragedia aerea la CONMEBOL, Confederazione Sudamericana del Calcio, ha assegnato ad honorem la Copa Sudamericana alla Chapecoense su proposta dell'Atlético Nacional. Una vittoria che ha le ha dato diritto a partecipare alla Copa Libertadores 2017.

COMEÇOU! Bola rolando na Conmebol Libertadores Bridgestone!

Chapecoense x Lanús

Vamos em busca de mais uma flechada! 🏹#VamosChape pic.twitter.com/0bReOuQYzh — Chapecoense (@ChapecoenseReal) March 16, 2017

Dopo aver vinto all'esordio contro i venezuelani del Zulia, i biancoverdi si sono dovuti arrendere in casa contro il Lanus. E pensare che i ragazzi di Mancini erano passati anche in vantaggio grazie al gol di Rossi, ma sono stati rimontati dagli argentini che hanno vinto con il risultato di 3-1. Regna l'equilibrio nel Gruppo 7, con tutte e quattro le squadre a 3 punti dopo le prime due partite.