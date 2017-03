Parole interessanti quelle pronunciate dall'agente dell'ivoriano, che ha escluso la Cina e la MLS aprendo però a un clamoroso passaggio al Manchester United.

88 condivisioni 0 stelle

1 ore fa di Paolo Gaetano Franzino

Il passaggio di Yaya Touré dal Manchester City al Manchester United potrebbe essere uno dei trasferimenti più chiacchierati della prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista ivoriano, secondo le parole del suo agente, Dimitri Seluk, accetterebbe di buon grado un'offerta dei Red Devils.

Un'intervista decisamente inconsueta quella del procuratore del calciatore, che ha spiegato come Touré, nonostante l'età (compirà 34 anni a maggio), non abbia alcun interesse a strappare un contratto ricco proveniente da mete esotiche.

Il suo obiettivo è ancora quello di giocare ad alti livelli, al City o in qualunque altra squadra di prima fascia, Manchester United compreso.

Parole che agitano il calciomercato

Intervistato da Sky Sports, l'agente del calciatore ha inizialmente parlato della situazione attuale del suo assistito:

Mi aspetto che Yaya Toure lasci il Manchester City al termine della stagione. Ha il contratto in scadenza a giugno, ma il club non si è ancora fatto avanti con un'offerta. Non possiamo aspettare l'inizio della prossima sessione di calciomercato, da ieri abbiamo ufficialmente iniziato ad ascoltare delle proposte di vari club.

Dichiarazioni tutt'altro che scontate. Come le successive:

Il Manchester United potrebbe essere un'opportunità. So che le due squadre sono rivali, ma a Yaya Toure piacerebbe ritrovare Ibrahimovic ed essere allenato da Mourinho, che considera un grande tecnico. Cina e MLS? Lo escludo. Siamo interessati solo a club inglesi, spagnoli e italiani.

Tra il campo e i litigi con Guardiola

Copyright GettyImages Yaya Touré in azione contro il Middlesbrough.

In questa stagione, il numero 42 del Manchester City ha giocato 21 partite realizzando sei gol. Per tre mesi è stato fuori squadra a causa dei continui e pesanti attacchi dell'agente a Pep Guardiola. Ma adesso sembra attraversare un periodo di tregua. Alla resta dei conti il parere dell'ex tecnico del Barcellona sarà fondamentale per la permanenza dell'africano nei Citizens, ma arrivati a questo punto, con l'entourage del calciatore pronto ad accettare l'offerta più conveniente, l'avventura di Touré all'Etihad Stadium sembra davvero essere arrivata al capolinea.