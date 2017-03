Un mancino in corsa dell'attaccante gabonese regala il successo alla squadra di Thomas Tuchel. Secondo posto a -3, aspettando Werder-Lipsia di domani pomeriggio.

0 condivisioni 0 stelle

30 minuti fa di Antonio Gargano

Una notte a -3. La 25^ giornata di Bundesliga si apre con la vittoria del Borussia Dortmund, che batte 1-0 l'Ingolstadt e, fino al match di domani a Brema, accorcia le distanze dal Lipsia. La decide, come sempre, un gol di Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang lancia il Borussia Dortmund

Fresco di sorteggio di Champions League contro il Monaco, Thomas Tuchel progetta l'avvicinamento al secondo posto nell'anticipo del venerdì. Il Westfalenstadion spinge Schmelzer e Durm a creare le occasioni più pericolose nei primi minuti. È dal terzino sinistro che arriva la prima stoccata: ripartenza e cross per il solito Aubameyang, che prende il tempo a Tisserand e batte Hansen con un mancino di prima intenzione. Sbloccato il match, il Borussia si rilassa e lascia l'iniziativa all'Ingolstadt.

La difesa di casa soffre i contrasti aerei, Matip impegna Bürki con un colpo di testa in piena area e Leckie manda fuori da ottima posizione. Il compito di allentare la pressione spetta a Durm, che però fallisce clamorosamente il raddoppio a due passi da Hansen. Gli ospiti tornano all'attacco nel finale: Kittel lavora un buon pallone in area e calcia all'angolino destro, ma Bürki si oppone e manda i suoi all'intervallo con un gol di vantaggio.

Secondo tempo, ordinaria amministrazione

Il Borussia Dortmund prova a mettere le cose in chiaro dopo i rischi del primo tempo. La ripresa comincia con un colpo di testa di Sokratis che non inquadra lo specchio. La partita si incattivisce, giallo per Hadergjonaj ed interventi duri di Sokratis e Pulisic. I cambi rallentano ulteriormente i ritmi, Tuchel concede spazio a Weigl, Schürrle e Merino. Ad eccezione di un altro tentativo di Matip per i bavaresi, nemmeno gli ultimi 10 minuti regalano particolari sussulti ed il Westfalenstadion può festeggiare il nono successo casalingo della stagione su 12 match disputati nella Ruhr.

Dimenticato, quindi, il KO di Berlino contro l'Hertha. Il Borussia Dortmund si porta a 3 punti di distanza dal Lipsia, ma soprattutto allontana il quarto posto dell'Hoffenheim, impegnato domani in casa contro il Bayer Leverkusen. Per l'Ingolstadt, invece, l'improbabile salvezza rimane lontana 7 punti.