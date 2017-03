Il talento brasiliano ha incantato nella magica notte con il Psg. Anche per quella gara Ronaldinho è convinto che Neymar sia già ai livelli di Ronaldo e Messi.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Eppure non avrebbe neanche bisogno di pubblicità, ma è giusto la riceva. Neymar sta disputando una stagione eccezionale. 14 gol in 34 partite, per le sue qualità, non sono tantissimi, vero, ma lo sono i 21 assist. Nella magica rimonta del Barcellona contro il Psg ha segnato due volte, servendo due assist ai compagni. Lui il migliore in campo. Per questo Neymar non avrebbe bisogno di pubblicità. Eppure Ronaldinho, che da febbraio è ambasciatore del club catalano, ha voluto spezzare una lancia in favore del suo connazionale.

I due sono amici, hanno giocato insieme anche in nazionale, per questo Ronaldinho conosce Neymar particolarmente bene:

Siamo buoni amici, attualmente Neymar è il giocatore più amato in Brasile.

Neymar esulta dopo la magica notte di Barcellona-Psg

Ronaldinho incorona Neymar

Ronaldinho ha incantato per anni. Prima al Psg, poi al Barcellona, con cui nel 2005 vinse il pallone d'oro prendendo quasi il doppio dei voti di Lampard e Gerrard, rispettivamente secondo e terzo. Anche nel 2004 era andato vicino al trionfo: arrivò terzo, a soli 6 voti da Deco e a 40 da Shevchenko. In quegli anni era lui a incantare, ora è sicuro che Neymar ripercorrere le sue orme. L'unico brasiliano ad aver vinto il pallone d'oro dopo Ronaldinho è stato Kakà, ma per modalità di gioco Neymar lo ricorda molto di più. Per questo l’ex milanista è convinto che in futuro anche Neymar possa possa vincere il Pallone d'oro:

Lui è già allo stesso livello di Messi e Cristiano Ronaldo. La speranza è che un giorno possa vincere il Pallone d'oro, ma credo proprio sia solo questione di tempo.

Sono passati solo una decina d’anni, ma per Ronaldinho paragonare il suo Barcellona con quello attuale è sbagliato. Lo è a prescindere provare a paragonare due squadre di epoche diverse. Il calcio è cambiato, bisogna tenerne conto:

Non mi sono mai piaciuti questi paragoni. Sono epoche diverse. Eravamo una grande squadra, con grandi giocatori e grandi persone, e lo stesso vale per il Barcellona d’oggi. Noi abbiamo vinto tanto, loro hanno vinto tanto.

La sua squadra, con quel tridente formato da Eto’o, Messi e lo stesso Ronaldinho, non avrebbe bisogno di pubblicità, ma lui una parola buona la spende comunque. Un po’ come fatto per Neymar…