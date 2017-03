The Phenomenal se la prende con il Commissioner colpendolo brutalmente nel parcheggio. Rischia il licenziamento, ma a Wrestlemania 33 i due si sfideranno sul ring.

0 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Marco Ercole

A Pittsburgh, in Pennsylvania, va in scena la nuova puntata del roster blu del mondo del wrestling targato Vince McMahon, che racconteremo come sempre in WWE-ek SmackDown, la rubrica settimanale a cura di FOX Sports. Sette giorni fa ci eravamo lasciati con la vittoria di Randy Orton su AJ Styles nel 1# Contendership Match che li ha visti uno di fronte all'altro per guadagnarsi l'accesso al main event di Wrestlemania 33 contro il campione WWE Bray Wyatt.

La serata si apre proprio sulla rabbia per quella sconfitta di The Phenomenal, con il diretto interessato che va dal GM Daniel Bryan (che in una telefonata parla del programma della serata) per chiedere dove sia Shane McMahon. AJ Styles vuole parlare con il Commissioner, con il quale il rapporto è ormai ai minimi storici.

Quando il General Manager di WWE SmackDown gli risponde che deve stare tranquillo e che Shane non è ancora arrivato nell'arena, allora AJ diventa ancora di più una furia e minaccia di andare sul ring e comunicare a tutti, pubblicamente, quello che avrebbe voluto dire. E neanche il tempo di dirlo, che dalle parole passa immediatamente ai fatti presentandosi sull'arena.

AJ Styles' Talk

Come promesso AJ Styles arriva sul ring, si fa dare il microfono e inizia a parlare, dichiarandosi stufo di essere provocato da Daniel Bryan e Shane McMahon. Lui, che si sente la migliore superstar di WWE SmackDown, dovrebbe avere un tappeto rosso per arrivare fino al main event di WM. Invece ha dovuto fare i salti mortali come se fosse una scimmietta da circo. Sì, è stato sconfitto da John Cena perdendo il titolo alla Royal Rumble, ma poi non ha avuto la possibilità concreta per riprenderselo in uno scontro diretto.

Ha dovuto provarci prima in un Triple Threath Match, poi nell'Elimination Chamber e nella Battle Royal. Successivamente nello spareggio - vinto - con Luke Harper e, infine, nell'ultimo scontro con Randy Orton, che dopo aver dato fuoco al capanno di Wyatt è stato "premiato" con il Main Event di Wrestlemania a suo svantaggio.

Io sono stato il miglior atleta del 2016, sono il motivo per cui la gente guarda gli show e in cambio non ottengo nemmeno un match a Wrestlemania. Ecco perché ho deciso di prendere posizione, avrei potuto prendere Bryan a schiaffi, ma sappiamo tutti che è solo un burattino. A Shane devo fare invece un bel discorso e glielo farò stasera. Riguarda la mia carriera, sempre che ne abbia ancora una...

Becky Lynch VS Natalya

Il primo incontro della serata è un Women Single Match tra Becky Lynch e Natalia, nel quale ha la meglio la rossa, capace di applicare la DisArmHer e costringere Natty alla sottomissione. Mentre festeggia, però, sale sul ring a sorpresa Carmella che la colpisce con un Super Kick. Stesso trattamento riservato a Natalia. Entrambe sono stese, James Ellsworth la applaude (l'unico in tutta l'arena) e i due se ne tornano nel backstage.

WWE SmackDown Backstage

Viene inquadrato AJ Styles nervosissimo nel parcheggio, mentre aspetta al varco Shane McMahon che però ancora non è arrivato. Poi vengono intervistati Carmella e James, con la Princess of Staten Island che si candida ufficialmente per un posto nella sfida aperta alla campionessa Alexa Bliss a Wrestlemania 33. Anche lei, insomma, vuole la sua chance e parteciperà.

The MizTV

The Miz dà il benvenuto a tutti all'episodio speciale di MizTv e presenta gli ospiti principali, cioè... se stesso e Maryse. Subito dopo mostra al pubblico cosa accaduto la settimana scorsa, quando John Cena e Nikki Bella vengono attaccati a tradimento proprio da loro due. Poi uno per volta cominciano a denigrare i rispettivi avversari, The Miz a John Cena e Maryse a Nikki. Mentre parlano, però, risuona la musica di John Cena, che arriva accompagnato dalla compagna e sale sul ring.

Ne deriva così una discussione a distanza, visto che gli altri vedono bene di scendere dal ring. Nikki prova a trasformare il tutto in un incontro ufficiale. The Miz le ricorda che non ha l'autorità per farlo, ma ecco che dal backstage esce Daniel Bryan. Il GM è abbastanza infastidito, perché gli era stata promessa un'edizione speciale della sua trasmissione.

Non averlo fatto - così come tante altre cose - gli fa venire voglia di prenderlo a pugni in faccia. E visto che non può farlo e lui se ne approfitta, sa che ci sono due persone che invece possono farlo. E quindi a Wrestlemania ci sarà un vero Festival dei pugni in faccia, uno scontro con John Cena e Nikki Bella da una parte e The Miz e Maryse dall'altra!

Alexa Bliss VS Mickie James

Nel secondo incontro della serata, le due ex alleate Alexa Bliss e Mickie James si affrontano in un Women Single Match. Quando la campionessa femminile di WWE SmackDown sembra essere sul punto di chiudere, ecco che fallisce il Moonsault. Così la sfidante la colpisce con un Mick Kick letale, che le vale il conteggio di tre e la vittoria. Alexa farà meglio a preoccuparsi in vista di WM, la concorrenza è sempre più agguerrita.

WWE SmackDown Backstage

Shane McMahon arriva in auto nel parcheggio, scende normalmente ma viene attaccato brutalmente da un AJ Styles ormai completamente fuori controllo. L'aggressione è violentissima e culmina addirittura con la testa del Commissioner che va a infrangere un vetro di una macchina fermo nel parcheggio. Solamente a quel punto The Phenom si ferma e urla a Shane che è stato lui a volere tutto questo. Poi assesta un ultimo calcio e se ne va.

Il Commissioner di WWE SmackDown è a terra sanguinante, ma si rifiuta di andare in ospedale per ricevere le cure. Intanto AJ Styles torna negli spogliatoi, dove gli Usos e Curt Hawkins se la prendono con lui per quello che ha fatto. Uscendo si imbatte nel GM, che a brutto muso gli ricorda che non ha più il minimo rispetto per lui dopo una cosa del genere.

The Phenomenal risponde con sarcasmo chiedendo a Bryan se abbia l'intenzione di licenziarlo per quello che ha appena fatto. E il General Manager replica (molto seriamente) che è proprio ciò che intende fare. AJ Styles sembra sorpreso (e anche un po' preoccupato), poi Daniel chiede alla polizia di portarlo fuori dall'arena immediatamente.

Mojo Rawley VS Dolph Ziggler

Dopo l'aggressione di AJ Styles si passa a un Single Match tra Mojo Rawley e Dolph Ziggler. Si tratta di un'anticipazione di quello che accadrà nella Andre The Giant Battle Royal che si terrà a Wrestlemania 33, visto che i due contendenti si buttano a ripetizione fuori dal ring dalla terza corda. Vanno avanti così fino a che Ziggler si stufa e lascia il ring, perdendo così l'incontro per count out.

Randy Orton's Talk

Siamo arrivati al momento di Randy Orton, che ha qualcosa da dire a tutti e sale sul ring. The Viper spiega il suo atteggiamento dell'ultimo periodo, dove ha aspettato nascosto per poi sferrare l'attacco al momento giusto. Per questo ha deciso di entrare nella Wyatt Family, per colpire dall'interno e nel modo più sadico possibile: distruggendo Sister Abigail. Ed adesso giura che farà di tutto per togliere al campione WWE tutto ciò che ha. In quel momento sul titantron appare proprio lui, Bray.

Ammette di essere stato disperato, senza più i suoi poteri. Ma quando è tornato a casa, ha scoperto che Sister Abigail è ancora viva, o meglio, che il suo battito è ancora vivo nei cuoi neri dei suoi adepti. E questi poteri, adesso, sono stati consegnati proprio a lui. Il cerimoniale si conclude con Wyatt che si cosparge con le ceneri del demonio. Le ceneri della sorella.

WWE SmackDown Backstage

Nel backstage il "Re dei Cruiserweight" Neville assicura di non essere interessato da chi sarà il suo sfidante a Wrestlemania. Poi viene intervistato Baron Corbin, che non si dimostra affatto pentito per quanto fatto la scorsa settimana a Dean Ambrose (che ha parlato anche a FOX Sports in conferenza stampa proprio poche ore prima della puntata di WWE SmackDown della scorsa settimana). E se riuscirà a rimettersi in piedi in tempo, a WM gli toglierà il titolo di Campione Intercontinentale.

The Usos vs American Alpha

Ultimo incontro della serata, un No Title Tag Team Match tra i campioni degli American Alpha e gli Usos. L'incontro è abbastanza equilibrato, ma i detentori delle cinture sembrano comunque in vantaggio. Alla fine però hanno la meglio gli avversari che - seppur con qualche scorrettezza - riescono ad avere la meglio dopo un Super Kick su Jordan.

La serata però non è ancora finita. Perché Shane McMahon riesce molto lentamente ad affacciarsi sull'arena dal backstage per dire poche semplici parole: