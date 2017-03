Il centrocampista del Las Palmas si difende dalle accuse di aver rivolto insulti razzisti al gallese, poi espulso per reazione: "Razzista io? Sono mezzo nero".

un'ora fa di Alberto Casella

Un Gareth Bale così furibondo non se lo ricordava nessuno. Nel turno infrasettimanale di Liga del 1° marzo, al Bernabeu si giocava Real Madrid-Las Palmas. All'inizio della ripresa, con le squadre sull'1-1, il gallese del Real ha prima sgambettato ripetutamente il centrocampista canario Jonathan Viera e poi ha cominciato a spintonarlo con violenza.

ICYMI: Gareth Bale got sent off for #RealMadrid last night...



What was he thinking? pic.twitter.com/zmvsqQkak5 — MATCH Magazine (@matchmagazine) March 2, 2017

Pronto l'intervento dell'arbitro Fernandez Borbalán che ha espulso Gareth Bale, uscito dal campo ancora visibilmente arrabbiato. Con l'uomo in più il Las Palmas si è portato quasi subito in vantaggio 1-3 - grazie anche a un gol di Viera - e solo nel finale è stato raggiunto da una doppietta di Cristiano Ronaldo. Il gesto inconsulto del gallese nei confronti dello spagnolo è costato quindi due punti al Real Madrid.

L'espulsione di Bale dopo il diverbio con Viera

Nei giorni scorsi, però, era emerso che Bale avrebbe perso il controllo dopo essere stato chiamato "babbuino" e "scimmia bianca" da Viera. Una versione che spiegherebbe almeno in parte la reazione dell'Espresso di Cardiff, noto per la sua correttezza in campo ed espulso solo un'altra volta in carriera, nel 2008, quando ancora giocava nel Tottenham.

Viera a Bale: "Razzista io? Ma se sono mezzo nero!"

Ieri, in un'intervista pubblicata dal quotidiano La Provincia, il portiere del Las Palmas Raúl Lizoáin ha rivelato di aver parlato col compagno che gli avrebbe detto:

Come potrei essere razzista, io che sono nero per metà?

Una difesa, però, che convince... a metà, appunto. Viera non ha negato gli insulti a Bale e in questo caso non sembra il razzismo il punto della questione.

I prossimi appuntamenti del Real Madrid

