Fabricio Werdum investirà su un cabaret bar. L'ex campione pesi massimi UFC ha infatti annunciato l'apertura di un locale di stand-up comedy in Brasile.

un'ora fa di Massimiliano Rincione

Fabricio Werdum prepara il terreno in vista di quello che sarà il suo futuro e inevitabile ritiro. Premessa doverosa: sia chiaro, noi come tutti i suoi fans ci auguriamo che possa arrivare il più tardi possibile. Sta di fatto però che il brasiliano, ex campione pesi massimi UFC, non ha mai nascosto la sua passione per l'imprenditoria viste le numerose attività gestite o comunque rilevate nel corso degli ultimi anni.

Parte final da campanha @sportingbet autografar 100 bolas oficiais da #sportingbet Valeu @agencia_abille @mvfls e @rodrigo_giordano Descubra como ganhar uma! Siga: sportngbet.com A post shared by Fabricio Werdum (@werdum) on Mar 14, 2017 at 10:16am PDT

Eppure ha suscitato più di qualche sorriso - in patria e non solo - la recente scelta di investire su un locale di cabaret, che dovrebbe ufficialmente aprire i battenti a San Paolo nel brevissimo periodo.

Fabricio Werdum ed il ritiro

Intervistato dai media brasiliani, l'ex campione UFC ha chiarito come questo passo rappresenti per lui la possibilità di arrivare a svolgere un lavoro da sempre ammirato. Non è un certo segreto infatti - e basta fare un giro su internet per constatarlo - che Fabricio Werdum sia uno dei fighter più divertenti di tutto il mondo delle MMA, che alle volte dovrebbe imparare a prendersi meno sul serio.

In realtà ho già investito su parecchi altri progetti, anche perché sono conscio dell'età che ho: a 39 anni non penso di poter combattere ancora a lungo. Per cui ho pensato ad alcune operazioni, da protrarre sul lungo periodo. Il tutto l'ho fatto nell'ottica di continuare a vivere di attività che mi fanno star bene. Non tutti possono avere la fortuna di riuscire a campare con le proprie passioni, e sotto questo punto di vista mi ritengo un privilegiato.

Coletânea das besteiras que faço pra vcs! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 A post shared by Fabricio Werdum (@werdum) on Feb 12, 2017 at 7:14pm PST

Questo sarà un nuovo capitolo della mia vita, d'altronde ho sempre avuto una passione per la commedia. Sono sempre stato un tipo scherzoso, nonostante non sia un comico. Ho un ottimo rapporto con alcuni dei monologhisti più famosi del Brasile, come Tom Cavalcanti, Leandro Hassum e Luiz Franca. Quest'ultimo sarà mio partner nel progetto del comedy bar, e la cosa non può che rendermi fiero.

I piani di UFC

Parallelamente alla vita imprenditoriale, prosegue il cammino sportivo di Fabricio Werdum all'interno di UFC, con la promotion costretta a trovare un nuovo avversario al brasiliano dopo il forfait di Ben Rothwell - fermato da USADA -, in vista di UFC 211. Non c'è ancora un nome per il sostituto dello statunitense, nonostante ulteriori novità potrebbero venir fuori già a partire dalle prossime settimane. Con quasi due mesi di distanza dall'evento, d'altronde, i matchmaker sfrutteranno il margine di tempo a disposizione per offrire a Werdum il miglior rimpiazzo possibile.