Il club a dicembre ha inaugurato il nuovo stadio, al quale stanno molto attenti: il tifoso che aveva sporcato il seggiolino ne ha dovuti pulire 10mila.

361 condivisioni 0 stelle

1 ore fa di Elmar Bergonzini

Chi rompe paga, e i cocci sono suoi. Il Trabzonspor usa il pugno di ferro con i propri tifosi. Non come accade in Germania, dove il Mainz, in seguito alla multa inflitta dalla Federcalcio tedesca al club per i disordini che si sono verificati durante il derby col Darmstadt, ha chiesto il rimborso ai responsabili, ma poco ci manca. La società turca ha infatti punito un tifoso che, durante la partita col Karabukspor si è messo in piedi sui seggiolini dello stadio.

Tifoso pulisce 10mila seggiolini

Il Trabzonspor, attualmente quinto nel campionato turco, a dicembre ha inaugurato il nuovo stadio, il Medical Park Arena. La società ha sottolineato più volte di considerare l’impianto come casa propria. Per questo quando le telecamere hanno ripreso il tifoso in piedi sul seggiolino, una volta individuato, hanno deciso di punirlo, per mandare un messaggio chiaro anche a tutti gli altri sostenitori. È vero che si è allo stadio, ma bisogna comunque mantenere una certa compostezza. Per questo il tifoso, rimasto anonimo, è stato costretto a pulire il seggiolino in questione e altri 9.999.

"Yeni yuvamız" derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını! :) pic.twitter.com/gv67VOVoSZ — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) March 15, 2017

La punizione è stata ripresa e pubblicata sui social, con una didascalia precisa:

Non stavamo scherzando quando abbiamo detto che questa è la nostra nuova casa. Che bisogna fare con una persona che sale con le scarpe sulle sedie di casa? Punirlo subito. :)

Chi rompe paga, e i cocci sono suoi. I tifosi del Trabzonspor sono avvisati.