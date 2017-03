Con gli ospiti rimasti in 6 a causa di espulsioni e infortuni, l'arbitro fu costretto a sospendere la partita. Seguirono furiose proteste per una possibile combine.

0 condivisioni 0 stelle

10 minuti fa di Andrea Pettinello

Tre espulsioni. Tre giocatori infortunati. Un paio di risse e un post-partita senza precedenti. Sheffield United contro West Bromwich Albion, andata di scena il pomeriggio del 16 marzo di 15 anni fa, è uno di quei giorni di cui il calcio inglese non va fiero. Championship, ai tempi ancora First Division. I Baggies terzi in campionato e a 11 lunghezze dai rivali del Wolverhampton, piazzati al 2° posto (l'ultimo valido per una promozione diretta), arrivano a Bramall Lane per sfidare uno Sheffield United stabile a quota 50 punti e 15° in classifica, al sicuro da un'eventuale lotta per la retrocessione.

Dopo appena 9' il portiere dei padroni di casa Simon Tracey viene espulso per aver bloccato il pallone con le mani fuori area. Neil Warnock, ai tempi manager dei Blades, effettua la prima sostituzione: toglie uno dei suoi attaccanti per inserire il secondo portiere. La prima frazione di gioco, eccetto questo episodio, scorre via senza problemi. Al duplice fischio dell'arbitro gli ospiti sono in vantaggio per 0-1 grazie al gol di Scott Dobie.

Nella ripresa, dopo un inizio piuttosto combattuto, il WBA raddoppia al 63' con Derek McInnes. È l'inizio della fine. Due minuti più tardi Warnock butta nella mischia Georges Santos e Patrick Suffo, un centrocampista offensivo e un attaccante, con il chiaro obiettivo di sbilanciare ulteriormente la squadra e provare a recuperare il risultato. Dopo neanche 20 secondi dal suo ingresso in campo però, Santos decide di entrare a piedi uniti sulla caviglia del rivale Andy Johnson. Il motivo? La stagione precedente Johnson gli aveva rotto lo zigomo e danneggiato parte della retina con una gomitata.

I giocatori del WBA festeggiano il gol del vantaggio

La reazione dello Sheffield United

L'episodio scatena una violenta rissa in mezzo al campo. L'arbitro espelle Santos e pochi secondi dopo estrae il cartellino rosso anche per Suffo, l'altro giocatore appena subentrato per i padroni di casa, reo di aver rifilato una testata a un avversario. Gli animi si placano ma la situazione, sul terreno di gioco, è tutt'altro che rilassata. Lo Sheffield United è costretto a giocare in 8 ed è sotto 2-0. Al 77', dopo un lungo predominio, gli ospiti trovano la rete del definitivo 0-3.

Gli istanti successivi all'intervento killer di Santos su Andy Johnson

E non è ancora finita. Al 79' Michael Brown esce zoppicando per infortunio, all'82' lascia il campo anche il difensore Robert Ullathorne. Con una delle due squadre rimasta in 6, l'arbitro fu costretto per regolamento a sospendere la partita. La decisione, obbligata, scatena comunque la furia della squadra ospite e dell'allenatore Gary Megson in particolare.

La tensione durante Sheffield United e WBA

Se ci richiamano a giocare qui giuro che faccio fischiare l'inizio e obbligo tutti i miei giocatori a uscire dal campo immediatamente. Sono nel calcio da 16 anni e non ho mai visto nulla del genere. Sono scene che non hanno niente a che fare con questo sport.

Megson si riferiva chiaramente alla regola della federazione che metteva, tra le eventualità, la possibilità di far rigiocare la partita qualora quest'ultima fosse stata sospesa per assenze forzate dei giocatori sul terreno di gioco. Lo stesso Megson poi accusò a più riprese Warnock di aver preparato tutto a tavolino e di aver voluto sin dalla fine del primo tempo che l'arbitro sospendesse la partita, lasciando in campo giocatori già infortunati e sostituendone altri senza apparenti motivi fisici o tattici.

Quella che fu rinominata come la Battaglia di Bramall Lane si concluse con l'intervento della FA, che decise di non far rigiocare la partita e assegnare il risultato di 0-3 al West Bromwich Albion. In fin dei conti, tutto è bene quel che finisce bene.