Diakhaby sblocca il match, poi i giallorossi vanno sul 2-1 grazie a Strootman e all'autorete di Tousart. Il Lione avanti grazie al 4-2 dell'andata.

un'ora fa di Andrea Centogambe

Addio all'Europa League. La Roma ha messo in campo tutto quello che aveva, è andata sotto come all'andata e ha capovolto il risultato con Strootman e l'autogol di Tousart. Ma il 2-1 non è bastato, ad accedere ai quarti è il Lione grazie al 4-2 dell'andata. Adesso a rappresentare l'Italia in Europa è rimasta solo la Juventus, che domani alle ore 12 scoprirà l'avversario da affrontare nei quarti di Champions League.

Come Lione v Roma

Déjà vu. All'Olimpico come una settimana fa al Parc Olympique Lyonnais, l'approccio della Roma è quello giusto. La squadra di Spalletti impone subito i suoi ritmi, è aggressiva e crea occasioni. Rudiger spacca la traversa, Salah ci prova di testa ma Lopes è reattivo. Sempre l'egiziano, lanciato a rete da Bruno Peres, sbatte contro il portiere portoghese. Una, due, tre chance non sfruttate. Al primo affondo il Lione passa. Anzi, al primo calcio piazzato. Proprio come sette giorni fa la sblocca Diakhaby. Il pallone di Valbuena è delizioso, Fazio si perde il centrale francese che con una frustata di testa firma l'1-0.

Il gol di Diakhaby che ha portato il Lione 1-0 sulla Roma

L'Olimpico si ammutolisce, ma solo per due minuti. Al 18' la Roma pareggia. Punizione di De Rossi, sul secondo palo spunta Strootman che trova la zampata vincente. I giallorossi ci credono nuovamente, servono sempre due gol. La voglia di centrare la qualificazione si tramuta però in frenesia. Sono tanti, troppi gli appoggi sbagliati. Spalletti rimprovera Alisson per un pallone buttato via, Nainggolan sfiora il raddoppio con un destro da fuori area. Al 41' doppia clamorosa occasione per Strootman che viene liberato col tacco da Salah. L'olandese centra due volte un ispiratissimo Lopes.

Strootman esulta dopo il gol dell'1-1

Illusione giallorossa

Una manciata di secondi della ripresa e l'estremo difensore lusitano ha ancora modo di mettersi in mostra. Nainggolan lo impegna due volte, prima girando di testa e poi con un gran botta di sinistro. Nulla da fare. Ma la Roma c'è, è viva e ci crede. Spalletti le dà una mano togliendo Bruno Peres per El Shaarawy, un cambio decisivo. L'ex Milan ha un impatto devastante sul match. Sradica un pallone dai piedi di Valbuena, entra in area e mette in mezzo, Tousart è goffo nell'intervento e manda la sfera nella propria porta. Risultato capovolto, nuova linfa per i giallorossi.

El Shaarawy è stato tra i più positivi in campo

El Shaarawy ha subito sui piedi la palla della qualificazione, rientra sul destro ma strozza troppo il tiro. Il Lione non sta a guardare, Morel serve Cornet che da ottima posizione calcia in curva. Calano i ritmi, la stanchezza si fa sentire. Tolisso vuole chiuderla, prende la mira e sfodera un gran destro a giro. Alisson si allunga e manda in angolo. Ma è nulla se confrontato all'intervento che compie poco dopo, quando si tuffa sui piedi di Cornet presentatosi tutto solo davanti alla porta. Nel finale in campo Totti per De Rossi, Spalletti confida nel colpo di genio. Non arriverà, la corsa della Roma si interrompe agli ottavi contro il Lione.