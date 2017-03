Mai come quest'anno la corsa all'MVP NBA è costellata di fenomeni che hanno prodotto stagioni impensabili, dalle triple doppie di Westbrook al dominio di Harden.

un'ora fa di Simone Mazzola

LeBron James è l’MVP per il solo fatto di mettere piede in campo ogni sera, Westbrook finirà in tripla doppia di media e non ha senso non darglielo, Harden è un one man show per la terza forza a Ovest e Leonard guida i migliori della lega dominando i match. E allora il permio finale a chi lo diamo? Proviamo a ordinare le idee e dare una scala di merito per un premio che nulla toglie alle imprese di chi non lo vincerà.

Russell Westbrook 31.8 ppg, apg 10.3, rpg 10.6, PER 30.31

Se ne facciamo una questione di prestazioni personali, quindi di singolo giocatore, è impossibile non dare automaticamente il premio a Westbrook. Nelle ultime 15 partite potrà fatturare 7.5 rimbalzi e 8.8 assists per concludere la stagione in tripla doppia di media. Attualmente c’è il 90% di possibilità che succeda secondo ESPN Stats&info. I Thunder non sono nelle primissime posizioni del ranking NBA, ma se lottano per il fattore campo a Ovest c’è un solo motivo e ciò che ancor di più deve sconvolgere i votanti è cosa sono i Thunder senza di lui in campo.

Donovan sta provando a gestirlo in maniera più oculata possibile e i minutaggi sono molto ragionati, ma un vero e proprio “animale da competizione” come Russ è difficile anche da far sedere nel momento in cui vede i compagni in difficoltà. Il suo fisico per ora ha tenuto sopra ogni aspettativa e, se come succederà, terminerà in tripla doppia di media, sembra davvero impossibile non fargli alzare quella statuetta.

James Harden 28.9 ppg, 11.3 apg, 8.0 rpg, PER 27.53

Con JH13 cominciamo a espandere il concetto di singola prestazione al rendimento della squadra. D’Antoni gli ha dato in mano le chiavi anche della sua casa, infatti è lui a iniziare l’azione, creare per i compagni e finire nelle diverse situazioni in cui evoluisce fuori dallo spartito.

È un giocatore unico, che attacca con un passo e un ritmo diverso rispetto al resto del mondo e sta spolverando il tetto dell’immarcabilità ogni sera. Oltre a questo è anche il leader della terza forza a ovest che ha già assicurato un posto ai playoffs. Se pensiamo all’upgrade fatto con lui al comando e D’Antoni a impartire ordini, la candidatura del barba non è legittima, è perlomeno obbligatoria.

Kawhi Leonard 26.4 ppg, 3.5 apg, 6.0 rpg, PER 28.4

A guardare la riga statistica si potrebbe pensare a un giocatore che sta un gradino sotto i primi due, eppure è riuscito a far mettere le mani nei capelli a Manu Ginobili avendo deciso una partita casalinga con una tripla insensata, una stoppata su James Harden, un’altro tiro sporcato e il rimbalzo che ha portato ai liberi decisivi, nel giro di una ventina di secondi. Questa è solo la punta dell’iceberg della stagione di Leonard che guida la squadra con il miglior record NBA in battaglia con i Warriors, ha ricevuto lo scettro di uomo franchigia da Duncan e ora sta facendo impazzire tifosi e soprattutto avversari con la sua completezza di gioco.

Il suo PER è secondo solo a quello di Westbrook, nonostante cifre minori rispetto agli altri contender. Questo non appaga minimamente l’uomo da San Diego State, che ogni estate si rifugia nell’alma mater per lavorare sul fisico e sui fondamentali, avendo preso anche qualche lezione mentale e tecnica da Kobe Bryant. Se ogni anno questo è il suo miglioramento, c’è davvero da aver paura e se mixiamo prestazioni personali con record di squadra, nessuno può stare nella sua stessa frase.

LeBron James 25.9 ppg, 8,9 apg, 8.4 rpb, PER 26.68

Nonostante qualche fisiologico riposo, gli anni che passano e la pancia piena da un titolo che ha fatto la storia dell’NBA recente, LeBron James è davvero come dice Tyronn Lue un MVP della lega per il solo fatto di scendere in campo.

Nelle ultime quattro partite tre sono state in tripla doppia, guida la squadra con il miglior record a Est, pur senza brillare in senso assoluto e sostanzialmente essendsi amministrato per i mesi iniziali di regular season, giocando forse la prima partita da LeBron per intensità e fame il giorno di Natale contro i Warriors.

Ha i suoi difetti quando chiede la luna al mondo intero, però se guardiamo allo sport e al campo, interpreti come lui passano una volta nella vita (forse) e anche in una stagione dove tutto sommato di lui si è parlato poco, quando tiri le somme per l’MVP e per i titoli lui c’è sempre. Piaccia o non piaccia se si assegnasse a inizio stagione lui sarebbe l’unica nomination perenne.