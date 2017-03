Lo spagnolo ha lasciato la casa di Iwata per passare in Ducati e ha attaccato la sua vecchia scuderia: "Preferivano Valentino perché fa vendere di più".

0 condivisioni 0 stelle

6 minuti fa di Daniele Rocca

La curiosità. Ecco cosa ci spinge ad attendere con ansia l'inizio del nuovo mondiale di MotoGP. La curiosità di rivedere Rossi e Marquez spalla contro spalla, la curiosità di capire se nella lotta per il titolo si inserirà anche Vinales, la curiosità di vedere Lorenzo all'opera con la Ducati dopo nove anni passati in sella alla Yamaha.

Nella passata stagione il suo addio alla casa di Iwata è quello che ha destato maggior scalpore nel mondo della MotoGP. Un rapporto che si era logorato nel tempo, anche a causa della predilezione della scuderia nei confronti di Valentino Rossi.

Questo il pensiero di Lorenzo che, in un'intervista rilasciata a Marca, ha spiegato il suo punto di vista sulla questione:

Ho capito che dovevano prendersi cura del loro diamante, nel senso delle vendite. Piaccia o no, nonostante i risultati e che siano trascorsi più o meno anni senza che abbia vinto il titolo, lui è ancora molto forte mediaticamente e continuerà a fare molto per le vendite del marchio. Per cui è difficile che due piloti abbiano lo stesso trattamento nella lotta al titolo.

Lorenzo ha vinto 3 titoli mondiali in 9 anni alla Yamaha

MotoGP, Lorenzo contro la Yamaha

Una convivenza difficile, che si è risolta con il passaggio di Lorenzo alla Ducati. La stessa strada che aveva percorso Rossi nel 2011, passando dalla M1 alla Desmosedici. E proprio del peso del suo ex compagno di squadra è tornato a parlare il maiorchino:

La Yamaha ha avuto un pilota che è un’icona del motociclismo, molto mediatico, che gli ha fatto vendere tante moto. Una situazione non facile da gestire nel momento in cui eravamo entrambi in lotta per il titolo.

Anche per questo motivo, il campionato di MotoGP che sta per iniziare sarà molto importante per Jorge Lorenzo. Una prova del nove: lo spagnolo dovrà dimostrare di essere veloce anche in sella alla belva di Borgo Panigale, cercando di emulare le gesta dell'unico che è riuscita a domarla, Casey Stoner.

Testa alla Ducati

Alti e bassi. I test invernali con la nuova moto non hanno dato risposte definitive. Lorenzo ha familiarizzato con la potenza del motore, ma ancora non è soddisfatto dell'agilità della sua Desmosedici. La strada per trovare il feeling ideale è molto lunga. In vista della prima gara in Qatar (26 marzo) però c'è un discreto ottimismo.

Complice anche il quarto tempo a Losail nelle prove che precedono l'inizio del campionato. E intanto Jorge fissa l'obiettivo per la stagione 2017:

Vincere più gare dello scorso anno e su alcuni circuiti possiamo fare molto bene. Ma per realizzare una moto completa su ogni tracciato ed aspirare a competere per il Mondiale, dobbiamo completare molte corse. O che gli avversari facciano tanti errori. Al momento c'è ancora tanto da fare.