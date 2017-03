L'ex dirigente della Juventus si è visto respingere il ricorso presentato al Consiglio di Stato. Ora aspetta la Corte Europea: "Già fatta la richiesta".

30 minuti fa di Francesco Bizzarri

Storia finita. Luciano Moggi radiato a vita dal mondo del calcio. Il processo di Calciopoli, iniziato 11 anni fa, porta ancora i suoi strascichi. Niente di nuovo, per carità, ma ieri è arrivata l’ennesima puntata di una telenovela infinita che ha fatto tremare il pallone italiano. ‘No’ al ricorso, Moggi non può tornare a lavorare in quello che è stato il suo mondo per tanti anni.

"Preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione calcio", questa la conferma al respinto ricorso del Consiglio di Stato. Un rischio calcolato, anche se l’ex dirigente della Juventus aveva provato a rivolgersi alla Giustizia Ordinaria cercando di uscire da quella Sportiva.

Niente da fare, ma è giusto così. Almeno secondo lo stesso Moggi che non considera il caso chiuso. Anzi, si prepara a percorrere una nuova strada giudiziaria che presto porterà delle novità.

Luciano Moggi, non è finita qui

Decisione insindacabile e quindi definitiva. Eppure Luciano Moggi, ai microfoni di Crc, ammette con speranza:

Questo è un passaggio obbligatorio per andare alla Corte Europea. La nostra richiesta c’è già stata e il giudizio non sarà molto lontano.

