Le polemiche legate al rendimento continuano a perseguitare l'ex West Ham anche al Marsiglia: "Non riesco a capire perché non mi accettino".

1 ore fa di Massimiliano Rincione

Quando una storia finisce, è normale portarsi dietro gli strascichi. Critiche, insulti, colpe e ogni sorta di recriminazione. Episodi simili si vivono sul viale d'addio di un rapporto, quale quello sportivo, che lascia comunque alle sue spalle dei sentimenti. È un po' questa la situazione vissuta da Dimitri Payet, che dopo aver vissuto una stagione e mezzo da eroe al West Ham si è ritrovato a fare i conti con la voglia di tornare al Marsiglia, in patria.

"Payet? Un vecchio di me**a"

Certo, l'addio di Payet al West Ham non è stato dei migliori, così come non è stata semplice la trattativa che lo ha riportato al Marsiglia. E adesso l'attaccante transalpino non digerisce tutte le critiche piovute nei suoi confronti, giudicate eccessive. Davvero troppo pesanti gli insulti ricevuti anche in terra francese, in cui credeva di tornare da eroe.

Non riesco a capire come mai io non sia accettato a Marsiglia, forse non vengo compreso. La gente sta lì a dire "Payet è soltanto un vecchio, un giocatore di me**a", accusandomi di non dare abbastanza. Alla fine non do molto spazio a questi attacchi, d'altronde è soltanto l'opinione di alcuni. Personalmente, penso soltanto che il mercato invernale abbia fornito un apporto qualitativo eccezionale alla Ligue 1.

Marsiglia aspetta

Nonostante la brutalità delle critiche ricevute, bisogna ammettere come il rendimento di Payet in questo bis al Marsiglia sia per ora nettamente al di sotto delle aspettative. Nove presenze totali tra campionato e coppe e soli 3 gol segnati non bastano a giustificare l'enorme cifra che il club del presidente Jacques-Henri Eyraud ha investito per strappare il giocatore agli Hammers. Quasi 30 milioni di euro per un calciatore alla soglia dei trent'anni sembrerebbero effettivamente uno sproposito, specie se rapportato ad una statistica che, numeri alla mano, è costata alla squadra di Rudi Garcia qualcosa come 10 milioni a rete, viste le attuali statistiche del nazionale francese.