El Pibe de Oro nel corso di un’amichevole in Corea del Sud, che ha preceduto i sorteggi del Mondiale U20, ha provato a ripetere il gol segnato contro l’Inghilterra nel 1986.

0 condivisioni 0 stelle

36 minuti fa di Daniele Rocca

Uno dei gol più famosi nella storia nel calcio. Se non il più famoso in assoluto. Quello di Diego Armando Maradona ai quarti di finale del Mondiale 1986 contro l'Inghilterra, che consentì all'Argentina di passare il turno e arrivare fino alla conquista della Coppa del Mondo. Un'immagine indelebile, che non può essere replicata.

O forse sì. La leggenda argentina ha ricreato la celebre Mano de Dios durante una partita amichevole che ha preceduto il sorteggio del Mondiale Under 20 in Corea del Sud. Un fuori programma che non poteva passare inosservato considerando il gesto e il protagonista.

Maradona non ha resistito e, durante una sfida 5 contro 5, ha copiato il gesto di 31 anni fa (stavolta con la destra), che spezzò il cuore ai tifosi inglesi.

La tensione prima del match era molto alta, anche a causa della Guerra delle Falkland di 4 anni prima

Maradona, la Mano de Dios colpisce ancora

Questa volta però la palla non è finita in rete. E Maradona ha rimediato anche un colpo alla guancia. Lui, che prima di vincere la Coppa del Mondo con l'Argentina nel 1986, trascinò la nazionale Under 20 al successo in Giappone nel 1979. Sette anni più tardi il controverso episodio, con la mano del numero 10 che anticipa il pugno di Shilton, eliminando l'Inghilterra.

Un po' con la testa di Maradona ed un altro po' con la mano di Dio.

Maradona ha pubblicato sul proprio profilo Facebook la foto della Mano de Dios

Queste le parole del Pibe de Oro nel post partita. E martedì a Suwon si è reso protagonista dei sorteggi riguardanti i gironi del Mondiale Under 20. Anche questa volta il destino ci ha messo lo zampino: nel Gruppo A, oltre agli organizzatori della Corea e la Guinea, ci sono proprio Argentina e Inghilterra.

After the #U20WC draw, we heard from the 🇰🇷, 🇩🇪, 🇺🇾&🇳🇿 coaches as they reacted to the challenges that await them

🗣️➡️https://t.co/rFo1d1i2ym pic.twitter.com/YP0UbHfUG3 — FIFA.com (@FIFAcom) March 15, 2017

Mondiale Under 20 in Corea del Sud

Le due nazionali partono tra le favorite per la vittoria finale del torneo. Attenzione anche a Francia, Germania e Portogallo. Mentre l'Italia è stata inserita nel Gruppo D, insieme a Uruguay, Giappone e Sudafrica. La finale della competizione si terrà l'11 giugno nel Suwon World Cup Stadium, un impianto che può arrivare a ospitare 44mila persone.