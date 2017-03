Dopo aver rifiutato il rinnovo con i Toffees, l'attaccante belga spiega i dubbi sulle reali ambizioni del club e la volontà di lottare per i trofei più importanti.

di Stefano Fiori

Essere il giocatore più pagato nella storia dell’Everton? A Romelu Lukaku non basta. L’attaccante belga lo spiega a chiare lettere, senza troppi giri di parole. Sogna qualcosa di più dell’attuale settimo posto dei Toffees in Premier League. Per questo motivo, ha rifiutato l’offerta del club di Liverpool: il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019, per uno stipendio annuale che avrebbe raggiunto i 6,5 milioni di euro.

Lottare per il titolo, ascoltare la musica della Champions League: tutti obiettivi che Lukaku non ritiene sia possibile perseguire al Goodison Park. Capocannoniere con 19 reti (alla pari di Harry Kane), il possente centravanti di origini congolesi viaggia ormai da anni a una media gol da top player: in 3 anni e mezzo di Everton ha realizzato 81 gol in 156 gare.

A 23 anni e mezzo Lukaku sogna ora il grande salto, la chance che - da giovanissimo - non è riuscito a cogliere al Chelsea. Con più di 35 milioni di euro, nel 2014 l’Everton sbaragliò ogni pretendente più blasonata e riuscì a tenerlo nel Merseyside, dopo la stagione in prestito dai Blues. Ma ora il vaticinio del suo agente, Mino Raiola - “Romelu rimarrà all’Everton al 99,9%” - è destinato a rimanere incompiuto.

Lukaku e i dubbi sulle ambizioni dell’Everton

Protagonista di un evento organizzato dall’organizzazione anti-razzista Kick It Out, Lukaku ha spiegato chiaro e tondo quali sono le perplessità che nutre riguardo a una permanenza tra le file dei Toffees:

L’Everton è un club dalla grande storia, ma è il futuro quello che deve essere scritto. Qui parliamo sempre delle squadre degli anni Settanta e Ottanta, che furono eccezionali. Ma noi giocatori vorremmo che i tifosi parlassero di noi. Nessuna mancanza di rispetto, sia chiaro, ma spero di essermi fatto capire.

Con 19 gol, Lukaku è il capocannoniere della Premier League insieme a Harry Kane

Il riferimento dell’attaccante classe ’93 è ai trofei conquistati dall’Everton tra il 1970 e il 1987: tre campionati inglesi, una FA Cup e cinque Charity Shield. Trionfi che, secondo il numero 10, portano l’ambiente dei blu di Liverpool a rivolgersi con troppa nostalgia al passato:

Il nostro sogno ovviamente è quello di essere ricordati in futuro, a prescindere da dove giochiamo. Ma non solo per i gol segnati, vogliamo essere ricordati per i trofei vinti. E questo è quello che vogliono anche i tifosi. Perciò, invece di vivere nel passato, bisogna guardare avanti. Come deve crescere questo club? Quali giocatori deve acquistare per giocarsi le chance di vincere qualcosa?

Quello che, secondo Lukaku, non è riuscito in buona sostanza la scorsa estate:

C’erano alcuni giocatori che avremmo potuto prendere e che non sono arrivati. Non farò i loro nomi, ma giocano in questo campionato e stanno facendo molto bene.

"Posso diventare uno dei più forti al mondo"

Una bella stoccata alla società di Farhad Moshiri, da parte di un talento ancora molto giovane che punta fermamente a entrare nell’Olimpo degli attaccanti più forti al mondo. Insieme ai modelli che considera come fonte d’ispirazione personale:

Suarez, Lewandowski, Benzema e Cavani. Non guardo a nessun altro. Quanto mi manca per arrivare al loro livello? Sono vicino. Sono uno dei migliori attaccanti della Premier League, al 100%. Se non lo ammettessi, mi dovrei sparare in testa. Riuscirò a diventare uno dei più forti al mondo? Certo ma per riuscirci, però, serve il palcoscenico adatto dove esibirsi. Io voglio dimostrare chi sia il migliore, ma voglio anche che la mia squadra sia la migliore. Vorrei che la mia squadra possa diventare la più attraente tra tutte quelle del campionato.

Affascinanti sono di sicuro il suo ex club, il Chelsea, e il Manchester United del suo ex allenatore José Mourinho: entrambe sono alla finestra, pronte a entrare in azione già nella prossima estate. Così come Real Madrid e Juventus, altri due top club europei che starebbero valutando la possibilità di bussare alla porta dell’Everton per il bomber del Belgio.