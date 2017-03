L'attaccante del Manchester United a "Collezione Capello" rivela cosa fece l'ad del Milan dopo la vittoria del campionato. E non esclude un futuro nel Napoli.

214 condivisioni 5 stelle

1 ore fa di Marco Ercole

Nella sua carriera non ha mai escluso nulla. Zlatan Ibrahimovic, aiutato dal fido manager Mino Raiola, ha girato l'Europa, vestito tante maglie, tutte di successo. Ha vinto lo scudetto ovunque sia andato, diventando sinonimo di trionfi. Che sia Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan o Paris Saint-Germain non fa differenza. Ibra si è preso la squadra di appartenenza, ne è diventato punto di riferimento e l'ha trascinata alla vittoria.

Uno schema tanto semplice quanto letale, che conosce benissimo anche José Mourinho. Lui, l'allenatore portoghese, non ci ha pensato un secondo a puntare sul 35enne centravanti svedese la scorsa estate, quando si è presentata l'opportunità di portarlo con sé nella nuova avventura al Manchester United.

Non prima però che Zlatan avesse preso in giro la stampa mondiale, in sospeso per la sua scelta tra tante ipotesi, tra cui quella degli Stati Uniti, di un ritorno in Serie A con Milan e Napoli pronti ad accoglierlo e pure la curiosa proposta dalla quarta serie tedesca, dove pur di prenderlo lo avrebbe incoronato Re di Oberhausen.

Zlatan Ibrahimovic si racconta: dallo scudetto col Milan scucito all'Inter al possibile futuro a Napoli

Ibrahimovic e il Napoli

Poi la scelta di proseguire la sua carriera all'Old Trafford, dove ha già ripagato la fiducia del manager lusitano, segnando gol a ripetizione e risultando decisivo nei due trofei vinti - Community Shield e League Cup - in questa stagione dai Red Devils. Ciò non significa però che Ibrahimovic abbia scelto di chiudere la sua carriera in Premier League, tutt'altro. Lui è ancora al top della condizione e, per natura (oltre che per il fatto di avere Raiola procuratore), non esclude mai nulla.

Non si è smentito nemmeno in occasione della sua piacevole chiacchierata a "Collezione Capello – Intervista Zlatan Ibrahimovic", in onda domani alle 23 su Fox Sports. Perché dopo aver raccontato aneddoti succosissimi e parlato praticamente di tutto insieme al suo allenatore ai tempi della Juventus, Zlatan è stato indirizzato da Don Fabio a parlare del suo futuro, in particolare della possibilità di trasferirsi al Napoli:

Io al sole di Napoli? Non si sa mai. Ma ora sto bene qui. Vediamo, vediamo quello che succederà.

Quanto basta per far iniziare a sognare i tifosi partenopei. Perché si sa: dove va Ibrahimovic, si vince. E la carta d'identità con lui è solo un semplice dettaglio.

Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic, protagonisti dell'ultimo scudetto del Milan

Galliani e lo scudetto scucito

Altro suggestivo passaggio dell'intervista con Fabio Capello è quello in cui torna con la mente ai tempi rossoneri e alla vittoria dello scudetto con la maglia del Milan. Anche in questo caso emerge un aneddoto molto curioso, accaduto negli spogliatoi subito dopo aver conquistato il campionato:

Eravamo una squadra fortissima. Quando abbiamo vinto il titolo, ricordo Galliani che entra nel nostro spogliatoio con in mano la maglia dell’Inter con lo scudetto. A quel punto lo scuce davanti a noi dicendo: "Adesso questo è nostro".

Anche il freddo Ibra sembra avere un po' di nostalgia della Milano rossonera, una società che fosse dipeso da lui non avrebbe lasciato:

La mia famiglia stava molto bene a Milano. Parlavo con Galliani e il presidente Berlusconi che mi ha convinto a venire con grande voglia e grandi stimoli. Non volevo lasciare il Milan. Quando stai bene, stai bene. Volevo solo giocare, ricordando anche quello che mi era successo a Barcellona quando non mi ero trovato a mio agio.

Le strade poi però si sono dovute separare per cause di forza maggiore. E Ibrahimovic è dovuto andare al Paris Saint-Germain. Dove tanto per cambiare ha continuato a scucire scudetti.