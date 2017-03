Kevin, licenziato dallo Stoccarda, potrebbe allenarsi con la seconda squadra del club giallonero. L'unico problema è il suo rapporto con mister Thomas Tuchel.

Vero amore. Questo, tradotto, è il motto del Borussia Dortmund. Il club ha quindi un obbligo morale verso i propri tifosi, che mettono sempre il cuore in ciò che fanno. A maggior ragione la società è solita trattare col massimo amore i giocatori che hanno aiutato a renderla grande. Fra questi anche Kevin Grosskreutz, che ha vinto, fra le altre cose, due campionati ai tempi di Klopp. Ora che il campione del mondo è in grave difficoltà, è stato cacciato dallo Stoccarda e sta pensando se ritirarsi dal calcio a soli 28 anni, il Dortmund lo aiuta.

L’amministratore delegato Hans-Joachim Watzke, saputa la notizia che il giocatore avrebbe intenzione di chiedere al club la possibilità di allenarsi con la seconda squadra, ha infatti mostrato massima disponibilità:

Kevin fa parte della nostra famiglia, per lui le porte sono sempre aperte.

Per la gioia dei tifosi che nei giorni scorsi avevano lanciato una petizione per riportarlo in giallonero. Non essendosi però svincolato dallo Stoccarda prima della chiusura del mercato invernale, Kevin non potrà giocare con la seconda squadra del Dortmund, ma si allenerà soltanto. Poi però in estate le parti sarebbero libere anche di firmare un contratto.

L’unico problema per quel che riguarda il ritorno di Grosskreutz è il rapporto che il giocatore ha con Thomas Tuchel. Il tecnico della prima squadra l’anno scorso la ha di fatto tagliato dalla rosa, anche se non in maniera ufficiale, e quando Grosskreutz si era lamentato della sua situazione, lo aveva ripreso pubblicamente. Con l’accordo però che Kevin si alleni esclusivamente con la seconda squadra, si potrebbe arrivare a un compromesso.

Grosskreutz e la notte brava

Nella notte fra il 27 e il 28 febbraio Grosskreutz, insieme a 3 atleti della Under 17 dello Stoccarda, è andato a festeggiare il carnevale, particolarmente sentito in città. Dopo un inizio di serata in discoteca, Kevin ha portato i tre minorenni in un bordello (che in Germania sono sì legali ma solo per i maggiorenni). Successivamente lui e uno dei ragazzi della Under 17 sono stati aggrediti in una piazza al centro di Stoccarda e trasportati in ospedale. Grosskreutz è stato licenziato dallo Stoccarda (e lui ha annunciato di volersi allontanare dal calcio professionistico a tempo indeterminato), i suoi tre accompagnatori sono stati sospesi per un mese.

Il ritorno al Borussia Dortmund

Ora però Grosskreutz potrebbe tornare al Borussia Dortmund.

Nel caso in cui davvero volesse allenarsi con noi, di certo non gli diremmo di no. Le porte sono aperte. Con noi ha vinto due campionati, fa parte della nostra famiglia. Sa di aver sbagliato e lo ha anche ammesso.

Anche questo è vero amore. Proprio come recita il motto del Borussia Dortmund: echte Liebe.