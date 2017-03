Mario resterà indisponibile ancora per vari mesi, ma la notizia va considerata positiva: c'era il timore che potesse star fermo per un periodo più lungo.

1 ore fa di Elmar Bergonzini

Il peggio è già passato, anche se è presto per dire quando arriverà il meglio. Mario Gotze però comincia a stare meglio. Il talento del Borussia Dortmund, che due settimane fa è stato fermato a tempo indeterminato dal club tedesco, potrà probabilmente tornare ad allenarsi con la squadra in tempo per la preparazione estiva in vista della prossima stagione.

Gli esami a cui si era sottoposto il calciatore hanno evidenziato un disturbo del metabolismo energetico, una malattia molto rara (colpisce meno del 2% della popolazione mondiale), per la quale ai muscoli, specie quelli degli arti inferiori, non arrivano zuccheri. Per questo Gotze era spesso stanco e debilitato.

Ora però il comunicato pubblicato dal Borussia Dortmund fa tirare un sospiro di sollievo. La malattia è stata individuata, così come la cura. A questo punto bisognerà solamente aspettare. Esattamente come spiegato dieci giorni fa da papà Jurgen:

Mario ora sta bene, anche se non c'è molto che possa fare se non stare a riposo a casa e aspettare che passi.

Il Borussia Dortmund ha pubblicato un comunicato dal titolo chiaro: Gotze risponde positivamente alle cure. Poi però nel corpo del comunicato si leggono tempi di recupero piuttosto lunghi:

L’obiettivo del giocatore è quello di recuperare tutte le forze per l’inizio della prossima stagione.

Un controsenso? No. Il lungo periodo di riposo stabilito per Gotze non è una sorpresa, dato che la società aveva parlato di stop a tempo indeterminato. Anzi, il tutto va preso come una notizia positiva. È infatti la prima volta che il Dortmund fissa, anche se vagamente, una data di rientro. E visto che c’era il timore che Mario dovesse star fermo per un periodo ancora più lungo, si può dire che per Gotze il peggio è passato. Anche se è presto per dire quando arriverà il meglio.