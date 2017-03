Dundee, Partizan Belgrado e Brøndby le squadre eliminate dai giallorossi dopo aver rimediato una sconfitta all'andata. Contro i danesi, nel 1995, segnò anche Totti.

Difficile, ma non impossibile. Rimontare due gol al Lione sarà sicuramente un compito arduo per la Roma, uscita sconfitta 4-2 dal Parc OL appena sette giorni fa nell'andata degli ottavi di Europa League. Gli uomini di Spalletti, però, hanno tutte le carte in regola per fare l'impresa e qualificarsi ai quarti. D'altronde anche la storia lo insegna. E non serve andare a scomodare i fenomeni del Barcellona. Nel passato romanista ci sono tre rimonte europee andate a buon fine.

Roma v Dundee 3-0

Partiamo con quella più amata dai tifosi giallorossi. Stagione sportiva 1983/84, semifinale di Coppa dei Campioni. In Scozia la Roma cade 2-0 sotto i gol di Davie Dodds e Derek Stark. Al ritorno, il 25 aprile, davanti a 68mila spettatori (i bei tempi dello Stadio Olimpico pieno...) e trascinati da due gol di Roberto Pruzzo e dal rigore di Agostino Di Bartolomei, gli uomini di Nils Liedholm ribaltano il risultano qualificandosi alla finale. La perderanno contro il Liverpool ai calci di rigore, ma il ricordo di quel 3-0 resta ancora vivo nei ricordi di chi era presente quel giorno.

Roma-Partizan 2-0

Cinque stagioni dopo, la Roma è impegnata in Coppa Uefa. L'andata dei sedicesimi, giocata a Belgrado contro il Partizan in un clima infernale (Giuseppe Giannini viene addirittura colpito da un accendino), termina 4-2 per i padroni di casa. Il 9 novembre del 1988 è il giorno della gara di ritorno. Serviva un 2-0 per passare (come stasera), e proprio con un 2-0 si conclude il match dell'Olimpico: segna Rudi Völler, raddoppia Giannini, la qualificazione agli ottavi diventa realtà.

Roma-Brøndby 3-1

L'ultima rimonta europea risale alla stagione 1995/96. All'andata degli ottavi la Roma perde 2-1 in Danimarca contro il Brøndby, in Italia è un'altra storia. Guidati da Carlo Mazzone, i giallorossi vanno in vantaggio con il 19enne Francesco Totti e si portano sul 2-0 con Abel Balbo. Gli scandinavi accorciano le distanze con Peter Möller, ma all'ultimo minuto Amedeo Carboni, su assist da Totti, batte il portiere Krogh e porta i suoi compagni ai quarti.

Roma-Lione?

Prendendo in considerazione le ultime venticinque sfide europee ad eliminazione diretta giocate dalla Roma, ovvero quelle disputate dopo il 2-0 al Lione del 6 marzo 2007, i capitolini hanno ottenuto sei vittorie, quattro pareggi e quindici sconfitte. Numeri non esaltanti che costringono i giallorossi a passare il turno anche solo per iniziare un ciclo finalmente e veramente vincente. Un salto di qualità che molti pensavano essere avvenuto in occasione del 4-0 al Villarreal, ma la sfida di ritorno e soprattutto quella d'andata contro i francesi hanno mostrato una Roma ancora troppo vulnerabile a questi livelli. La gara dell'Olimpico sarà l'ennesimo esame per una squadra a cui sono bastati solamente nove giorni per rovinare, forse irrimediabilmente, tutto quanto quello che di buono era stato costruito negli ultimi sei mesi.