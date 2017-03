La squadra serba, insieme a Darussafaka e Baskonia, cerca una vittoria in chiave playoff. Per l'EA7 in palio solo l'onore. Big match tra Pana e Real.

29 minuti fa di Alessandro Assad

Dopo venticinque giornate l'Eurolega si avvia verso il termine della prima fase. Ciò che invece non è ancora terminata è la corsa (o la rincorsa) agli ultimi posti playoff. Con Real Madrid, CSKA e Olympiacos già certe della qualificazione alla seconda fase e col Fenerbahce a un passo dalla certezza matematica, ci sono ben nove squadre in corsa per i restanti quattro posti.

Il 26esimo turno vede tanti scontri a distanza ma anche qualche scontro diretto. Si parte stasera con la Stella Rossa ospite dell'EA7 (diretta su Fox Sports alle 20.45 con ampio pre-partita a partire dalle 20.15).

Sempre oggi occhi puntati sul big-match tra Panathinaikos e Real Madrid (in differita su Fox Sports Plus alle 23). Venerdì è invece il turno di Darussafaka-Barcellona (in diretta alle 19 su Fox Sports) e, a seguire, di Baskonia-CSKA Mosca (alle 21, sempre in diretta su Fox Sports).

Eurolega: EA7 Milano-Stella Rossa Belgrado

Reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei partite e con la matematica certezza di non poter più nemmeno sognare un posto tra le migliori otto d'Europa, l'EA7 Milano si prepara ad ospitare la Stella Rossa. La settimana scorsa la squadra serba è stata malamente sconfitta dal Real Madrid e vorrà quindi riprendere al più presto a correre. Al momento la formazione allenata da coach Radonjic si trova al quinto posto con 14 vittorie insieme a Panathinaikos e Baskonia, con una vittoria in più dell'Efes.

All'andata Milano non è riuscita a contenere un super Simonovic

Nel weekend la squadra meneghina ha battuto in trasferta la Dinamo Sassari, guidata da un super Sander e dalle buonissime prestazioni di Mclean e Hickman. E proprio su di loro (oltre che su Macvan, Pascolo e Cinciarini) farà affidamento coach Repesa, che deve fare i conti con le rotazioni ridotte visti gli infortuni di Dragic, Kalnietis e Fontecchio, oltre all'assenza di Simon. Nelle scorse ore a Milano è sbarcato Kaleb Tarczewski, lungo americano che andrà a rimpolpare il roster. All'andata la Stella Rossa si impose per 83-70, guidata da un per Simonovic e da una Kombank Arena indiavolata. Si parte alle 20.45, in diretta su Fox Sports, con ampio pre-partita a partire dalle 20.15.

Panathinaikos-Real Madrid (giovedì 16/03 alle 23.00, in differita su Fox Sports Plus)

All'Olympic Sports Center di Atene va in scena il match più spettacolare del ventiseiesimo turno di Eurolega. Il Panathinaikos, reduce da due sconfitte consecutive contro Darussafaka e Zalgiris, ospita il Real Madrid con la speranza di rimanere in corsa per i playoff. La squadra madrilena è probabilmente la formazione più in forma di questa Eurolega, con dieci vittorie nelle ultime undici partite e con uno dei migliori attacchi di tutta la manifestazione.

Sergio Llull all'andata ha messo a segno 30 punti

Nel weekend la squadra greca ha battuto agevolmente in trasferta l'Apollon, ma la notizia più bella è il ritorno in campo di Gist, fuori dal novembre scorso. Il Real Madrid, invece, ha vinto il Clasico contro il Barcellona, guidato dal solito e fenomenale Sergio Llull che, a fil di sirena infila il canestro decisivo. A decidere la gara dell'andata fu proprio capitan Llull che, con 30 punti in 31 minuti, guidò i suoi al 87-84 finale. La partita inizierà alle 20.15 e sara trasmessa in differita su Fox Sorts Plus a partire dalle 23.

Darussafaka-Barcellona (venerdì 17/03 alle 18.00, in diretta su Fox Sports)

Scontro diretto per i playoff quello che va in scena a Istanbul, alla Volkswagen Arena, dove si affrontano il Darussafaka e il Barcellona. I padroni di casa la scorsa settimana hanno perso in casa dell'Olympiacos e attualmente si trovano al nono posto, ad una sola vittoria dell'Efes che è ottavo. Il Barça, invece, ha vinto due delle ultime tre partite, ma ora non può più permettersi passi falsi se vuole avanzare alla seconda fase europea.

La gioia di Navarro all'andata

Le due squadre si affronteranno per la seconda volta nella loro storia. La prima è stata lo scorso 30 dicembre, nella gara d'andata, quando a vincere furono i blaugrana, che si imposero per 81-77, guidati da un super Tomic. Il Darussafaka però ora ha un bisogno disperato di una vittoria e, soprattutto dopo l'arrivo di Ante Zizic, vorrà dominare il Barcellona sotto tutti i punti di vista. Palla a due alle 19, in diretta su Fox Sports.

Baskonia-CSKA Mosca (venerdì 17/03 alle 21.00, in diretta su Fox Sports)

Altro scontro diretto è quello che vede di fronte il Baskonia e il CSKA. Le squadre giocheranno obiettivi diversi ma non per questo meno importanti l'uno rispetto all'altro. I padroni di casa devono vincere per rimanere in zona playoff, mentre ai russi (già matematicamente qualificati) una vittoria servirebbe per ambire al primo posto in classifica e provare ad avere l'accoppiamento migliore possibile nella seconda fase dell'Eurolega.

All'andata Bargnani e il Baskonia hanno perso malamente a Mosca

Ancora in dubbio la presenza di Andrea Bargnani. Il Mago ha saltato le ultime due partite per problemi alla schiena e non è sceso in campo nemmeno nella partita di campionato in casa del Manresa questo weekend. All'andata, lo scorso 25 novembre, nonostante l'assenza di De Colo i russi travolsero pesantemente il Baskonia per 112-84, guidati da un favoloso Teodosic da 34 punti e 10 assist e da un Augustine da 13 punti e 10 rimbalzi. Stavolta però siamo sicuri che la partita sarà più combattuta. In palio c'è tantissimo, per entrambe le squadre. Palla a due alle 21, in diretta su Fox Sports.