Stasera la squadra brasiliana farà il suo esordio casalingo in Copa Libertadores contro gli argentini del Lanus

un'ora fa di Karim Barnabei

Eravamo rimasti qui, di fronte a una pagina strappata, una favola spezzata. Era la commemorazione di una squadra, la Chapecoense, nello stadio che non avrebbe più rivisto. Per far tacere il buio, a Chapecò accesero candele e luci di cellulari, per potersi avvicinare - per un istante - a quelle stelle.

Stavamo piangendo per la tragedia aerea che ha impedito a una squadra, che fino a 10 anni prima era in quarta serie, di giocare la finale di Copa Sudamericana. Eravamo ancora scossi per l’ultimo video girato in aereo da Felipe Machado. Speranza pura, incompiuta, tragica

Tutti, da quel momento, sono diventati Chapecoense. Il Brasile in primis. Il Cristo a Rio de Janeiro illuminato di verde, Neymar che porta la maglia con sé nello spogliatoio. Ma poi “Força Chape” ha coinvolto tutti. Dalla Germania all’Inghilterra, in ogni gol, ogni esultanza, fino alla partita più importante di tutte, il Clasico.

Tutti per la Chapecoense

La Copa Sudamericana è stata assegnata alla Chapecoense, con la partita oscurata dalle TV. Perché quando chiudi gli occhi, non è più la vista a funzionare, ma l’immaginazione. Che riesce a superare i limiti della realtà.

L'aereo della Chapecoense dopo lo schianto

Dopo le lacrime, la squadra non è rimasta da sola. La solidarietà si è tradotta nei 19 prestiti che hanno permesso di ricostruire di nuovo la squadra. Ad esempio, l’ex Roma Artur ha chiesto e ottenuto di poter essere il nuovo portiere della Chapecoense.

Per ripartire servono le persone e i simboli. Le persone sono soprattutto 3: Neto, Alan Ruschel e Folmann. I sopravvissuti. L’ultimo, a cui è stata amputata una gamba, ha deciso di continuare a giocare nello sport paralimpico. Gli altri due stanno lavorando per tornare in campo. Basta la loro presenza ogni giorno. Basta l'esempio che danno crescendo il figlio del portiere e amico Danilo.

E faranno lo stesso col figlio di Tiaguinho, che non conoscerà mai il padre. I simboli di questa squadra sono le scarpe che circondavano le macerie dell'aereo precipitato e che ora sono al centro dello spogliatoio. Sono loro a unire ciò che era e ciò che è.

La Chape su FOX Sports

La Chapecoense è tornata in campo, ha vinto alla prima in Copa Libertadores. Oggi esordirà in casa nel torneo (diretta su FOX Sports dalle 23.30). Ad ogni gol una preghiera, una dedica, una rievocazione. Non basta limitarsi alla reazione per cui non si può morire per una partita di calcio. L’antidoto, forse, è non dimenticare. Ricordare. Perché ci sono alcune volte in cui la memoria arriva persino laddove la vita non riesce.