Ci sono delle agenzie che stanno acquistando abbonamenti e tagliandi per poi rivenderli a centinaia di euro. Ma in Spagna questa operazione non è considerata reato.

un'ora fa di Daniele Rocca

Anche se manca ancora più di un mese al Clasico, il Bernabeu ha già iniziato a riempirsi di aziende e privati. Tutti al di fuori del circuito ufficiale del Real Madrid, disposti a comprare biglietti e abbonamenti per la partita più importante dell'anno. Ecco com'è strutturato il sistema: durante i giorni delle partite, nei pressi dello stadio sono stati distribuiti volantini con numeri di telefono e mail per mettersi in contatto con delle agenzie. Una volta che venditore e acquirente sono a colloquio, parte una vera e propria trattativa per i prezzi dei tagliandi.

Il quotidiano spagnolo AS ha sperimentato questo tipo di iniziativa tutt'altro che trasparente. L'obiettivo è quello di scoprire fino a quanto le agenzie sono disposte a pagare per accaparrarsi i biglietti del Clasico. La prima offerta è di 600 euro per due ingressi. Chiudere la trattativa nel minor tempo possibile garantisce che il prezzo non si alzi.

Con un'altra agenzia la conversazione è più o meno la stessa. E viene spiegata la convenienza di rivendere i biglietti agli stranieri:

Per questo tipo di incontri non bisogna faticare più di tanto. Un Real Madrid-Barcellona tira molto, sia in Spagna che all'estero. Ma conviene sempre di più venderli agli stranieri, che sono disposti a pagare più soldi.

Il Bernabeu ha una capienza di oltre 80mila posti

Clasico a peso d'oro

Una sorta di compro oro per assistere alla sfida tra Real e Barcellona. E il prezzo ovviamente cambia anche in base alla posizione. Si può arrivare anche fino a 750 euro per due biglietti. E in caso di problemi al tornello di ingresso?

È un rischio che si corre. Non siamo responsabili nei confronti di nessuno. Noi compriamo gli abbonamenti e tu ricevi i soldi. Li rivendiamo perché la gente è disposta a spendere tanti soldi per il calcio.

Il Clasico dell'andata si è chiuso in pareggio: 1-1

Non suona molto pulito e anche l'etica viene trascurata senza remore. Eppure non sembra esserci un rimedio a questa piaga, che mira a lucrare sulla passione dei tifosi. Un Clasico che, evidentemente, costa caro.

Le contromisure del Real Madrid

Se volete assistere al duello tra Messi e Cristiano Ronaldo il prossimo 23 aprile alle 20:45 dovete pagare. Sembra essere questa l'unica soluzione. Fonti interne alla società confermano che il Real Madrid ha le mani legate: