Il messicano del Bayer Leverkusen ha sorpreso tutti con i capelli rasati a zero. Aveva scommesso la chioma sulla vittoria degli Atlanta Falcons nel Super Bowl.

2 ore fa di Alberto Casella

Ieri sera molti tifosi del Bayer Leverkusen erano spiazzati davanti ai teleschermi. La loro squadra giocava in casa dell'Atletico Madrid per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ma fra i giocatori in campo in attesa del calcio d'inizio non riuscivano a individuare il loro miglior attaccante, quinto nella classifica marcatori della Bundesliga, il messicano Chicharito Hernandez.

La squadra di Tayfun Korkut si presentava al Vicente Calderon in condizioni quasi disperate, dopo che gli spagnoli avevano vinto in Germania 2-4 e, per giunta, con gli effettivi decimati dalle assenze a vario titolo di Bender, Kiessling, Toprak, Tah e Henrichs, oltre al 17enne Havertz alle prese con un esame scolastico. Ma regalare agli avversari anche Chicharito sarebbe stato troppo.

Dopo i primi minuti di sconforto, però, tutto si è chiarito e i tifosi hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: quello con il numero 7 del Bayer Leverkusen era proprio il bomber messicano, irriconoscibile nella versione Ronaldo-style, coi capelli completamente rasati a zero. La partita è finita 0-0, senza grandi acuti e l'occasione più ghiotta forse l'ha avuta a metà del secondo tempo proprio il Chicharito, che però ha sparato a lato dopo una doppia ribattuta di Oblak.

Chicharito rasato a zero contro l'Atletico Madrid

Chicharito rasato a zero per scommessa

La risposta a chi si chiedeva la causa di quell'improbabile taglio di capelli arrivava dai social. Niente alopecia fulminante, solo una scommessa persa. Il messicano, appassionato di football americano, era sicuro che gli Atlanta Falcons avrebbero vinto il Super Bowl, al punto di scommetterci la chioma col giornalista Sergio Dipp:

È andata come dicevi tu, Tom Brady è il migliore in assoluto e io ero troppo fiducioso negli Atlanta Falcons. Ma, vabbè, è andata così e io pago.

@sergioadippw Jalisco no te rajes... pagando la apuesta... 🤦🏽‍♂️🤙🏽 A post shared by Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) on Mar 13, 2017 at 4:26pm PDT

Ora, però, i tifosi del Bayer, memori del mito di Sansone, incrociano le dita.