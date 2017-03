Il 3-1 subito contro il Monaco suona come una sentenza per lo spagnolo: non era mai uscito agli ottavi della Champions League in tutta la sua carriera.

1 ore fa di Andrea Pettinello

C'è sempre una prima volta. Quante volte abbiamo sentito dire questa frase, magari quando ci capita qualcosa di brutto o viviamo un'esperienza nuova nella nostra vita? Tante. E "c'è sempre una prima volta" lo avrà pensato anche Pep Guardiola, ieri sera, al triplice fischio finale di Monaco v Manchester City che ha sancito l'eliminazione degli inglesi dalla Champions League e la prima storica uscita agli ottavi del tecnico spagnolo.

Quanto visto sul terreno di gioco giustifica il 3-1 finale. Il Monaco è stato in completo controllo della partita per tutta la prima frazione di gioco, terminata sul 2-0, ma soprattutto è stato in grado di reagire una volta subita la rete del 2-1 che avrebbe eliminato la squadra francese. E della stessa opinione è anche Pep Guardiola, che nella conferenza stampa post-partita ha evidenziato proprio questo aspetto.

Il saluto di Guardiola ai suppoters del Manchester City

Guardiola: "Ci siamo dimenticati di giocare il primo tempo"

Abbiamo giocato un ottimo secondo tempo, però ci siamo dimenticati di scendere in campo nel primo. Avremmo dovuto difendere con maggiore aggressività. Normalmente giochiamo su un buon livello per tutta la partita ma oggi non ci siamo riusciti. La squadra è ancora troppo giovane e non ha abbastanza esperienza. In questa competizione ogni minimo errore lo paghi a caro prezzo. Abbiamo imparato cosa non dobbiamo sbagliare, ci rifaremo il prossimo anno.

Una disamina onesta della partita dei Citizens. E pensare che il gol di Sané al minuto 71 aveva fatto ben sperare tutti i tifosi inglesi, ma probabilmente ha fatto rilassare la squadra in maniera eccessiva. Non a caso sei minuti più tardi, al 77', il Monaco ha trovato la rete del definitivo 3-1. Con un punteggio totale di 6-6, i francesi hanno passato il turno in virtù delle tre reti segnate in trasferta.

I festeggiamenti del Monaco per la vittoria sul Manchester City di Guardiola

Pep, il record è salvo

Per Guardiola si tratta della prima eliminazione in carriera agli ottavi di Champions League. Nelle passate sette edizioni era arrivato come minimo in semifinale, vincendo poi la competizione in due occasioni. Come magra consolazione, Guardiola può però ancora vantare il record di allenatore della storia della Champions League con la maggiore percentuale di vittorie: lo score recita 61 vittorie, 23 pareggi e solo 16 sconfitte in 100 partite.

La storia dello spagnolo in Champions League