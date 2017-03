Venerdì a Nyon avranno luogo i sorteggi per i quarti di finale della Champions League. Sarà Clasico? Negli ultimi tre anni c'è sempre stata una sfida fra spagnole.

Il Clasico nei quarti di Champions League? Perché no? Mancano poche ore al sorteggio di Nyon che definirà gli accoppiamenti. Le squadre che avranno il proprio nome nell'urna sono tre spagnole - Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid -, due tedesche - Bayern Monaco e Borussia Dortmund -, oltre alla Juventus e alle due sorprese: il redivivo Leicester post-Ranieri e il frizzante Monaco dei giovani.

La Spagna la fa una volta di più da padrona: è la quarta stagione consecutiva che piazza tre squadre nelle migliori otto d'Europa, e sempre nei quarti si è verificato uno scontro fratricida, anche se non il Clasico. Nel 2014 e nel 2016 l'Atletico superò il Barcellona (2-1 e 3-2 aggregate, rispettivamente), ma uscì nel 2015 contro il Real (1-0 agg.). Allo stesso tempo, nelle 17 volte in cui in passato si sono qualificate ai quarti almeno tre squadre di una stessa nazione, in 8 casi si è verificato uno scontro diretto.

In Spagna forse si augurano che dall'urna di Nyon esca subito lo scontro fratricida, proprio come nelle ultime tre edizioni, visto che poi in finale la Champions League l'ha sempre alzata una squadra iberica. Ad ogni buon conto, Marca ha preso carta, penna e calcolatrice e ha provato a tracciare una statistica dei probabili accoppiamenti dei quarti per le squadre spagnole.

Secondo i calcoli del quotidiano spagnolo, le probabilità di un derby spagnolo sono del 42% quindi, a rigor di logica, le chance di un Clasico nei quarti dovrebbero essere al 14%, ma il fatto che negli ultimi tre anni sia sempre stato estratto l'Atletico potrebbe rendere l'accoppiamento Barcellona-Real Madrid più probabile. L'evento che è già quasi una sentenza è ovviamente l'abbinamento di almeno una squadra spagnola a una tedesca, che arriva a sfiorare il 70%, mentre la doppia sfida ispano-tedesca raccoglie poco più del 17%. E la Juventus? Marca le assegna il 42% di probabilità di affrontare una fra Atletico, Barcellona o Real nei quarti di Champions League. A Torino, per ora, toccano ferro.