Il Boa Esporte ha tesserato il calciatore condannato in primo grado a 22 anni e 3 mesi: uccise l'amante, Eliza Samudio, fatta a pezzi e data in pasto ai rottweiler.

2 ore fa di Daniele Rocca

In Brasile non si parla d'altro. La decisione del Boa Esporte di tesserare Bruno Fernandes de Souza, il portiere assassino che uccise l'amante, ha fatto scalpore. E non poteva essere altrimenti. L'ex capitano del Flamengo è stato condannato in primo grado a 22 anni e 3 mesi per il sequestro e dell’omicidio di Eliza Samudio.

Ma sabato scorso è stato rilasciato dopo 6 mesi di detenzione e il presidente del club, Rone Moraes, ha deciso di metterlo sotto contratto per due anni. In sua difesa, la società brasiliana di seconda divisione ha comunicato di aver assunto solo il professionista.

A essere in discussione però non sono le sue abilità di portiere. Che dopo essersi messo in evidenza con le maglie di Corinthians e Flamengo, era stato preso in considerazione dal Milan per sostituire Dida.

La vicenda risale al 2010, anno in cui Eliza viene uccisa e Bruno rientra nell'elenco degli indagati. Dalla ricostruzione dei fatti risulta che durante un festino la modella rimane incinta del portiere e, nonostante le minacce, decide di far nascere il figlio Bruninho: quattro mesi dopo il parto viene rapita, strangolata, fatta a pezzi e data in pasto ai rottweiler. Questa la versione di uno dei complici, un cugino di Bruno ucciso due anni dopo a colpi di pistola da due killer.

Durante la conferenza stampa del portiere assassino, i giornalisti gli hanno chiesto se pensasse di meritare una seconda chance. Il calciatore si è trincerato dietro il no comment, solo poche parole per spiegare la sua situazione:

Non rispondo alla domande sul mio passato. Ora tutte le persone scappano da me.

In Brasile scoppia la polemica

Una notizia del genere non poteva passare inosservata. E arrivano già le prime ripercussioni per la società, con cinque sponsor che hanno fatto dietrofront. Il presidente del Boa Esporte ha comunque ribadito che non si pente della propria scelta, pur rispettando le aziende che hanno tolto il loro sostegno al club.

La protesta di un gruppo femminista fuori dal centro sportivo del Boa Esporte

Le ripercussioni sono arrivate anche dal punto di vista sociale: gruppi femministi e non solo hanno manifestato tutto il loro disprezzo con una contestazione al di fuori del centro sportivo. Cartelloni, striscioni e foto della povera Eliza. In un Paese che conta uno stupro ogni 11 minuti. E il fatto che Bruno abbia subito ritrovato un impiego in attesa dell'Appello è la goccia che ha fatto traboccare il vaso.