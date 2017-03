L'attaccante del Nizza ha parlato del futuro: "Mi piacerebbe rimanere qui". Poi la stoccata a Cavani: "Non è un fenomeno". E non smette di pensare alla Nazionale.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Mario Balotelli non è mai banale. L’attaccante del Ormai l’abbiamo capito: quando parlanon è mai banale. L’attaccante del Nizza , rinato in Francia a suon di gol, belle prestazioni e qualche sua classica marachella, pensa al futuro e non solo. Insomma, già si è intuito: anche questa volta Super Mario fa discutere. Tutto normale verrebbe da dire.

L’ex Milan sogna la Nazionale e, perché no, di vincere e continuare al Nizza. Sole, mare, una squadra in crescita: tre elementi perfetti per mettere i picchetti in Costa Azzurra e vivere un’esperienza nata quasi per caso. La corsa al titolo si è un po’ complicata, Monaco e Paris Saint-Germain hanno accelerato.

Parole amare verso il Matador e la squadra di Emery. Ai microfoni di Radio Monte Carlo Balotelli lancia una frecciata ai rivali del PSG e all’uomo più in forma dei parigini, Edinson Cavani.

Balotelli nel match contro il Caen

Balotelli, parole di fuoco

In primis si parla della sua esperienza con la squadra di Favre:

Mi trovo molto bene, ho trovato tifosi eccezionali che ci spingono in ogni partita. La nostra è una formazione giovane e io sono felicissimo qui, potrei anche rimanerci a vita. La cosa che conta per me è giocare ogni partita, mai in carriera ho avuto questa possibilità. Io sulle copertine dei giornali? Non mi importa, leggo tanta spazzatura. Ho pochissimi amici, ma veri.

Balotelli poi mette sotto tiro il capocannoniere della Ligue 1:

Cavani è forte ma non è un fenomeno. Non siamo ai livelli di Falcao o Di Maria. Il Monaco è pieno di giocatori molto forti che fanno squadra. Al PSG sono tutti fenomeni ma non giocano da squadra. La lotta al titolo? Io voglio arrivare primo, non mi interessa il secondo o il terzo posto, voglio vincere. Sarà difficile, ma possiamo farcela.

Nazionale, sogno continuo

L’ultima apparizione di Mario Balotelli con l’Italia? Ai Mondiale del 2014, 45’ in campo contro l’Uruguay. Ora è pronto a riprovarci:

Io amo la Nazionale. Non ho ancora sentito il ct Ventura al telefono, ma è normale: se mi chiamano, corro.

Adesso l’obiettivo è non fermarsi. 21 presenze stagionali, 12 gol: c’è da vincere un campionato in Francia.