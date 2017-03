Yoel Romero, che aveva chiesto un match per il titolo ad interim contro Anderson Silva, dovrà aspettare un po' per esaudire il suo desiderio.

0 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Giovanni Bongiorno

Chiedi e ti sarà dato, un famoso detto spesso abusato, ma di certo non stavolta. Kelvin Gastelum, dopo aver sconfitto Vitor Belfort per TKO al primo round a UFC Fight Night 106, aveva espresso il desiderio di combattere contro Anderson Silva nella successiva card in pay-per-view. I vertici UFC lo hanno accontentato. Gastelum infatti affronterà Silva a UFC 212 a Rio de Janeiro, l'annuncio è arrivato martedì. Il portale brasiliano Combate è stato il primo a riportare la notizia.

Silva detiene diversi record in UFC

Silva (34-8, 1 NC), ex campione UFC, quello dal regno più duraturo, è una vera e propria leggenda delle MMA ed è reduce da una vittoria per decisione unanime, ma non priva di controversie, contro Derek Brunson a UFC 208, lo scorso mese a Brooklyn. "The Spider" non vinceva un match ufficialmente dal 2012. Silva, prossimo ai 42 anni, detiene il record in UFC per maggior numero di vittorie consecutive (16) e maggior numero di difese titolate (10).

Anderson Silva mette KO Vitor Belfort a UFC 126. IL KO è divenuto un'icona dello sport.

Gastelum (14-2) ha ottenuto la sfida contro Silva dopo averla cercata pubblicamente a seguito della sua vittoria su Belfort a Fortaleza, Brasile. Il vincitore della diciassettesima stagione del reality The Ultimate Fighter ha collezionato tre vittorie di fila, finalizzando i suoi ultimi due avversari in una categoria di peso più alta di quella in cui combatte normalmente. Gastelum, 25 anni, ha un record impressionante di 9 vittorie e 2 sconfitte, entrambe per decisione non unanime e una delle quali contro Tyron Woodley, attuale campione di categoria nei welter.

UFC 212 sarà capitanata dal match valevole per la riunificazione del titolo dei pesi piuma fra il campione Jose Aldo e il campione ad interim Max Holloway. Il co-main event non è ancora stato ufficializzato. Nella card anche un fantastico match nella categoria femminile dei pesi paglia fra Karolina Kowalkiewicz e Claudia Gadelha.