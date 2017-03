Dopo aver sconfitto Mahal, Roman Reigns chiama il Becchino sul ring: ma all'invito risponde HBK! Ritorno a sorpresa anche di Mr Soko e Triple H attacca Seth Rollins.

0 condivisioni 0 stelle

1 ore fa di Marco Ercole

Ci si avvicina sempre di più all'appuntamento dell'anno, quello con Wrestlemania 33 in programma il prossimo 2 aprile a Orlando. Siamo dunque alla penultima puntata del roster rosso del mondo del Wrestling prima dello Showcase of the Immortals e alla relativa rubrica realizzata da FOX Sports ad esso dedicata, WWE-ek Raw. La puntata alla Joe Louis Arena di Detroit, Michigan, si apre con l'ingresso sul ring di Brock Lesnar accompagnato come suo solito dal manager Paul Heyman. Si tratta solo di proclami, con l'agente a parlare e dire che dopo una fase in cui ogni volta che incontrava Goldberg il risultato era sempre Spear, Jackhammer e Goldberg in piedi, ora la situazione è cambiata.

Dopo la settimana scorsa, la storia è diversa: è bastata una F-5 e Goldberg è andato giù. E quelle sono immagini che si rivedranno in futuro, ovviamente a Wrestlemania 33, quando Lesnar interromperà sul nascere la "resurrezione" di Da Man. Ci sono però altre situazioni in sospeso, come le frizioni tra la Commissioner Stephanie McMahon e il suo GM Mick Foley, ormai sempre più ai ferri corti.

Nel backstage i due sono insieme e la moglie di Triple H ordina al suo "dipendente" di mostrare carattere una volta per tutte e licenziare qualcuno entro fine serata. Si tratta di un modo "per iniziare a insegnare a Foley ciò che ha imparato" e l'obiettivo è tagliare il superfluo, per mandare a tutti i membri del roster di WWE Raw un messaggio chiaro di massima produttività. Mick compreso...

Sasha Banks VS Dana Brooke

Classico Women Single Match in apertura di serata per WWE Raw, che vede la vittoria con astuzia di Sasha Banks (accompagnata a bordo ring da Bayley) su Dana Brooke, seguita come sempre da Charlotte Flair. Al termine dell'incontro la figlia del Nature Boy se la prende con la sua adepta. Che questa volta non ci sta e reagisce attaccandola violentemente e mettendola in fuga.

Brian Kendrick & Tony Nese VS TJ Perkins & Akira Tozawa

Secondo incontro della card è un Tag Team Match tra cruiserweight, con Brian Kendrick in coppia con Tony Nese da una parte e TJ Parkins con Akira Tozawa dall'altra. A vincere è la prima fazione grazie a un roll-up di Tony Nese su TJ Perkins. E a 205 live ci sarà uno scontro a eliminazione tra loro 4, più Austin Aires, per definire chi sfiderà il campione dei Neville a Wrestlemania 33.

The new No. 1 Contender for @WWENeville's #CruiserweightTitle will be determined on tonight's #205Live! @WWENetwork https://t.co/4NWhTQUqwS — WWE (@WWE) March 14, 2017

WWE Raw - Kevin Owens' Talk

Mentre nel backstage i campioni di coppia Karl Anderson e Luke Gallows si lamentano per il fatto che si parli poco di loro, mentre sul ring troviamo l'ex Universal Champion Kevin Owens. È lì per spiegare che a Fastlane lui non ha perso contro Goldberg, ma contro Chris Jericho e per questo a Wrestlemania si prenderà la rivincita sull'ex amico, tradito nel corso del Festival dell'Amicizia. KO ci tiene a ribadire che in realtà non ha mai considerato Y2J un amico e che non serve averne uno, quando dalla sua parte ha un "distruttore" come Samoa Joe.

"Once I'm done with @IAmJericho, the only thing left will be THE TEARS of JERICHO! Cry it out, maaaaaaan!" - @FightOwensFight #RAW pic.twitter.com/LBWrEU2uea — WWE Universe (@WWEUniverse) March 14, 2017

Kevin Owens & Samoa Joe VS Chris Jericho & Sami Zayn

Dalle parole si passa ai fatti per un Tag Team Match che vede proprio Kevin Owens e Samoa Joe, contro lo schieramento formato da Chris Jericho e Sami Zayn. L'incontro finisce con la vittoria del tandem canadese per squalifica, quando i due adepti di Triple H si accaniscono su Zayn fregandosene dei richiami dell'arbitro. Y2J riesce a fermare la mattanza, ma finisce a sua volta nel mirino di KO e Joe. E tutto si chiude con una Pop-Up Powerbomb di Owens su Jericho.

Raw Backstage

Nel backstage Stephanie McMahon approfitta subito dell'ultimo incontro per suggerire a Foley di licenziare Sami Zayn, i due vengono però interrotti da Nia Jax, che chiede di essere inserita nel main event di Wrestlemania 33 per il titolo femminile. Il GM non sembra d'accordo, ma la Commissioner lo ferma e stabilisce un match per stasera tra Nia e la campionessa Bayley.

Enzo Amore & Big Cass VS Cesaro & Sheamus

Siamo arrivati al First Contendership Tag Team Match per sfidare i campioni di coppia a Wrestlemania 33, annunciato la scorsa puntata di WWE-ek Raw. La resa dei conti tra Enzo Amore e Big Cass contro Cesaro e Sheamus finisce però con una doppia squalifica, per via dell'intervento contemporaneo di Anderson e Gallows su Sheamus e Big Cass. Subito dopo, nel backstage, Foley visibilmente nervoso stabilisce così un Triple Threat Tag Team Match a WM!

The spotlight is yours, @LukeGallowsWWE and @KarlAndersonWWE....#RAW #1Contender pic.twitter.com/Vj9PisagLo — WWE (@WWE) March 14, 2017

Jinder Mahal VS Roman Reigns

Siamo di nuovo sul ring per un Single Match tra Jinder Mahal e Roman Reigns, l'incontro viene controllato senza troppi problemi da "The Big Dog". Almeno fino a quando non si spengono per un attimo le luci con un rintocco della campane. Reigns si aspetta l'arrivo di The Undertaker - che sfiderà ufficialmente a Wrestlemania - ma è solo un avvertimento.

Mahal ne approfitta, ma ad avere la meglio è comunque Reigns che reagisce e lo schiena. Subito dopo prende il microfono e invita il Becchino a raggiungerlo sul ring. Ma invece di The Undertaker, dal backstage spunta fuori a sorpresa Shawn Michaels!!!

A Raw c'è Shawn Michaels!

HBK arriva sul ring tra l'ovazione del pubblico e comincia a dare dei consigli a Reigns, spiegandogli che non deve far entrare nella testa il suo avversario di WM. Roman accetta il suggerimento della leggenda, ma spiega che a suo giudizio dovrebbe essere Taker a preoccuparsi e non viceversa. Shawn Michaels riprende parola:

Io ti capisco e ti rispetto, ma tu devi rispettare il fatto che io sia il fottuto "Mr Wrestlemania". Cerca di capire. So cosa significhi avere sempre il dente avvelenato con il mondo intero. So cosa significhi sentire il peso di questa federazione sulle spalle e che tutti, segretamente, anche se non vogliono ammetterlo, sperino di vederti fallire. Sono stato al tuo posto. Non sono qui per cercare lo scontro con te, sono dalla tua parte.

"I'm not out here to get confrontational with you, I'M ON YOUR SIDE!" @ShawnMichaels has some advice for @WWERomanReigns on #RAW! pic.twitter.com/6xV2eqP4Yp — WWE (@WWE) March 14, 2017

Nonostante il tono conciliante di HBK, però la risposta di Reigns lascia tutti senza parole:

Apprezzo il tuo consiglio e il tuo aiuto. Ma con tutto il rispetto, The Undertaker ti ha costretto al ritiro. Mentre io sono l'uomo che farà ritirare lui.

Shawn Michaels resta in silenzio, Roman se ne va. Ma mentre si dirige verso gli spogliatoi viene attaccato a sorpresa da Braun Strowman, che lo mette ko e poi si rivolge minaccioso a HBK.

Austin Aires VS Ariya Daivari

Vittoria molto semplice in questo Single Match tra cruiserweight, con Austin Aires che si sbarazza agevolmente di Ariya Daivari grazie a una Kneebreaker into a Back Suplex e la seguente Rolling Elbow. Un nuovo successo che ha tutto il sapore di un altro passo avanti di Aires verso Wrestlemania 33...

The Big Show VS Titus O'Neil

Altro Single Match senza storia, con The Big Show che rifila tre chokeslam di seguito sul malcapitato Titus O'Neil, che dopo essersi sentito come un "brand" migliore del suo avversario, ora non può far altro che leccarsi le ferite. Intanto è ufficiale che Big Show sarà presente alla André The Giant Memorial Battle Royal, con la possibilità di vincerla per la seconda volta in carriera.

Bayley VS Nia Jax

Dopo un segmento nel backstage in cui Bayley sembra cominci a sospettare che Sasha Banks non gliela stia raccontando giusta, la campionessa femminile di WWE Raw sale sul ring per un Single Match contro Nia Jax. A vincere è Bayley, ma solo per squalifica visto che Nia la colpisce continuamente in modo violento nonostante i richiami dell'arbitro. E di Sasha, nessuna traccia...

STATEMENT MADE!@itsBayleyWWE is feeling the effects of @NiaJaxWWE's attack. #RAW pic.twitter.com/9TmgHYwZUg — WWE (@WWE) March 14, 2017

La scelta di Mick Foley

È arrivato il momento della scelta, quello in cui il GM di Raw Mick Foley deve stabilire chi licenziare. Sul ring ci sono lui e la Commissioner, a cui il General Manager spiega di aver finalmente deciso. E dopo un po' di suspense, ecco il nome: Stephanie McMahon! La sua decisione scatena l'entusiasmo del pubblico, ma non serve a nulla perché la moglie di Triple H gli spiega subito che lei non può rientrare nella scelta.

Lui reagisce e dice che sia lei che Triple H sono delle pessime persone, ma non fa in tempo a dirlo che arriva proprio il marito di Stephanie sul ring! E a brutto muso, dice al GM che non deve permettersi di rispondere così e che lui deve solo eseguire gli ordini, così come fa "una scimmia ammaestrata".

.@TripleH definitely STRUCK A CORD by mentioning @RealMickFoley's kids on #RAW... @StephMcMahon pic.twitter.com/KKJ3gnC4y2 — WWE Universe (@WWEUniverse) March 14, 2017

Mick Foley si allontana e si mette in un angolo, ma non scende dal ring. Così, mentre Stephanie continua a vaneggiare, Triple H si accorge che qualcosa non va e si avvicina al GM per mandarlo via. Non appena gli arriva a tiro, però, ecco che spunta Mr Soko e la Mandible Claw! Tutto viene però interrotto da un calcio nelle parti basse da parte di Stephanie a Foley. Triple H è pronto per infierire ma... suona la musica di Seth Rollins!!!!!

L'ex membro dello Shield e protetto dell'Assassino Cerebrale si avvicina lentamente con l'aiuto di una stampella. Triple H lo invita a salire sul ring e The Architecht lo fa veramente! Ma prima si libera della stampella e della felpa: Seth Rollins è guarito e attacca The Game mettendolo in fuga fuori dal ring. Triple H però risale armato della stessa stampella lanciata prima Rollins, ma neanche così riesce ad avere la meglio.

Poi, però, lo riesce a colpire sulla gamba operata, mettendolo al tappeto. E dopo averlo fatto, continua a infierire sul ginocchio infortunato, facendo allontanare sempre di più le possibilità che Seth Rollins possa partecipare realmente a Wrestlemania 33.