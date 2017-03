Romero lamenta una mancanza di meritocrazia nella categoria dei pesi medi UFC. Il cubano vorrebbe affrontare adesso Anderson Silva per il titolo ad interim.

un'ora fa di Giovanni Bongiorno

Yoel Romero non ha ottenuto la tanto agognata title shot per la cintura dei pesi medi UFC, andata a Georges St-Pierre. Pertanto, il cubano punta al massimo: propone un match col titolo ad interim contro la leggenda delle MMA Anderson Silva.

Il cubano ha ammesso di essere infastidito dalla decisione di UFC di mettere il rientrante St-Pierre, ex campione dei pesi welter - che mai ha combattuto nella categoria dei pesi medi - direttamente contro il campione UFC Michael Bisping.

Georges "Rush" St-Pierre, 35 anni, ex campione UFC di lunga data nella categoria dei welter.

Yoel Romero infastidito: come sta gestendo UFC la categoria dei medi?

Ad essere onesti, sono davvero infastidito dalle decisioni di UFC, ma spero che Dana White da adesso faccia le cose come vanno fatte. Con me – ha detto Romero all’edizione del lunedì di The MMA Hour – non ha ancora parlato nessuno, non abbiamo raggiunto un accordo, sto aspettando di parlare col mio manager.

Romero non è sicuro riguardo il suo prossimo match. Il trentanovenne ha in programma di combattere contro Anderson Silva per il titolo ad interim.

Non credo sarebbe una cattiva idea, penso sarebbe bello per i fan - ha continuato Romero - e anche per me, chiedere un match col titolo ad interim in palio contro Anderson Silva. Credo che potrebbe permettermi di iniziare a lasciare qualcosa riguardo la mia eredità.

Il combattimento con Silva per il titolo ad interim è l’unico match che farebbe alzare il Soldato di Dio dalla sedia; il cubano crede che Silva sia l’unico avversario che avrebbe senso affrontare in questo momento.

Se guardate ai top 5, gli unici che non sono stati ancora messi in un match siamo io e Anderson. Lui ha già battuto tutti, e se guardate la lista, lui è l’unica vera star nel giro titolato che non ho ancora affrontato.

Anderson Silva, all'alba dei 42 anni è ancora considerato un pericoloso contendente.

Romero tralascia, forse volutamente, Luke Rockhold, serio contendente che però sta recuperando da un infortunio. Vedremo i vertici UFC come reagiranno alla richiesta del colossale cubano.