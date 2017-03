Gli Spurs perdono il capocannoniere della Premier League. Nella serata di ieri il comunicato del club: "Stessa lesione dello scorso settembre".

37 minuti fa di Daniele Rocca

Paure confermate, Harry Kane finisce ko. Il contrasto con Cooper nei primi minuti del match di FA Cup è costato caro all'Uragano del Tottenham. Che dovrà fare a meno di lui per diverse settimane, una corsa contro il tempo per rivederlo in campo prima della fine della stagione. Duro colpo per le ambizioni degli Spurs: i ragazzi di Pochettino cercheranno di difendere il secondo posto in Premier League e il 22 aprile c'è la semifinale contro il Chelsea.

Si era capito da subito che sarebbe stata una cosa seria. Il numero 10 ha lasciato il campo zoppicando e con la testa basta, visibilmente preoccupato. Per fortuna del Tottenham, Eriksen si è rivelato un ottimo sostituto: è stato proprio in danese ad aprire le marcature contro il Millwall.

E pensare che Pochettino si era detto ottimista sulle condizioni di Harry Kane nel post partita. Invece nella serata di ieri è arrivato il comunicato del club a rovinare l'umore nei pressi di White Hart Lane.

INJURY UPDATE: We can confirm that @HKane sustained ligament damage to his right ankle during Sunday's FA Cup win against Millwall. pic.twitter.com/oeWGopOfXO — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 14, 2017

Harry Kane, ecco il comunicato

Nella giornata di ieri il club ha comunicato che il centravanti ha accusato un problema ai legamenti della caviglia. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del Tottenham:

Harry Kane ha subito danni ai legamenti della caviglia destra nel match di domenica scorsa contro il Millwall. La lesione è simile a quella occorsagli lo scorso settembre contro il Sunderland, ma non è da considerarsi troppo grave.

The injury is similar to the one suffered by the forward against Sunderland in Sept last year, however it is not considered to be as severe. pic.twitter.com/WyRU3JcON7 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 14, 2017

Nella nota non si parla di tempi di recupero. Ma se effettivamente il tipo di stop è paragonabile a quello di inizio stagione, allora i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno ai 40 giorni. In quella circostanza, l'attaccante della nazionale inglese saltò cinque partite di campionato, prima di tornare a disposizione per il derby contro l'Arsenal.

Il Tottenham senza l'Uragano

In quel mese e mezzo gli Spurs non persero neanche un match (2 vittorie e tre pareggi) e riuscirono a battere il Manchester City capolista. Ma le capacità realizzative della squadra crollarono: appena 6 reti in 5 gare, l'assenza di Harry Kane si è sentita eccome. Basti leggere la sua media gol: uno ogni 100 minuti. Non a caso è il capocannoniere della Premier League. Non sarà facile per Pochettino fare a meno del suo Uragano.