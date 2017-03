Il portale Footy Headlines ha pubblicato l'anteprima della divisa dei giallorossi: marrone mimetico con dettagli arancioni. E Pallotta attacca la Nike.

4 ore fa di Daniele Rocca

Mancano due mesi alla fine della stagione e la Roma è in corsa ancora in tutte e tre le competizioni. Il gap dalla Juventus capolista in Serie A è complicato da colmare, ma i ragazzi di Spalletti ci proveranno fino alla fine. E poi ci sono le coppe, in cui i giallorossi sono chiamati a rimontare lo svantaggio dell'andata: giovedì in Europa League contro il Lione e il prossimo 4 aprile contro la Lazio in Coppa Italia.

Ma Nainggolan e compagni non sembrano affatto aver perso le speranze. Dopo la brutta sconfitta in casa contro il Napoli, a Palermo sono tornati i tre punti. Si è rivisto anche il giusto atteggiamento che era venuto meno nelle ultime due settimane. La squadra ha ritrovato l'attaccamento per la maglia.

Che nella prossima stagione potrebbe presentare importanti novità. Il sito specializzato Footyheadlines.com, infatti, ha svelato quale potrebbe essere la terza divisa della Roma nella stagione 2017/2018. Il colore scelto sarebbe il marrone mimetico con lo stemma nei suoi colori originali.

Marrone scuro mimetico con stemma originale e dettagli in arancio

Roma, ecco la terza maglia 2017/2018

La nuova divisa dovrebbe essere presentata intorno alla fine dell'estate, proprio come lo scorso anno. Nella prossima stagione però cambierà tutto: maglia mimetica, ancora da decidere se sarà un marrone chiaro o scuro. Quello che è sicuro è che i dettagli e lo stemma della Roma saranno di color arancione.

Higuain con la maglia mimetica del Napoli

Una novità assoluta sia per la Roma che per la Nike, che non ha mai proposto modelli mimetici. A differenza di altri sponsor tecnici, Macron ad esempio. tutti ricordano la maglietta del Napoli nella stagione 2013/2014, mentre un modello simile è stato adottato in Serie B da Ternana e Vicenza. All'estero invece è il Porto ad avere un completo con le stesse caratteristiche, ma il colore di fondo è il blu.

Pallotta e il rapporto con la Nike

Al di là dei gusti estetici, c'è da fare un discorso economico. Non è un mistero che l'accordo tra il club capitolino e la Nike ha portato nelle casse gli introiti sperati:

Dobbiamo far andare meglio le cose con loro se devo essere onesto. Non sono assolutamente soddisfatto del nostro accordo.

Queste le parole del presidente giallorosso, James Pallotta, a radio SiriusXM. Ecco un altro dei motivi - oltre al main sponsor - che hanno innescato la girandola di licenziamenti nel settore marketing e in riferimento al mercato spiegato anche il divorzio con Sabatini.