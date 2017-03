L'attaccante belga ha fatto sapere al club che non rinnoverà il suo contratto al termine della stagione. Chelsea e Manchester United pronte all'assalto?

425 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Andrea Pettinello

Questa volta le parole di Mino Raiola sono servite a ben poco. Anzi, proprio a niente. L'agente italiano nelle scorse settimane aveva rassicurato i tifosi dell'Everton:

Romelu Lukaku rimarrà a Liverpool al 99,9%. Praticamente c'è accordo su tutto, mancano solo le firme.

Non possiamo dire con certezza se fosse una strategia studiata tavolino o soltanto una dichiarazione di facciata, ma visto quanto l'attaccante belga ha fatto sapere alla società nella giornata di ieri, qualcosa di falso sotto sotto c'era. Il giocatore non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2019 e con tutta probabilità lascerà il club già durante la prossima estate.

Lukaku festeggia alla tripletta rifilata al Bournemouth

Lukaku, tra volontà e ambizioni

Le prime avvisaglie di possibili complicazioni nella trattativa si erano avute già il 25 febbraio, quando lo stesso Lukaku, incalzato dai giornalisti che avrebbero voluto qualche dichiarazione in più sul suo futuro, aveva preferito non parlarne, declinando qualsiasi domanda. Quello che sembra chiaro è la motivazione del mancato rinnovo: non si tratta tanto di soldi, visto che l'Everton gli aveva offerto un sensibile incremento del suo stipendio (da 100 mila a 130 mila sterline a settimana), quanto di soddisfare le ambizioni. Il desiderio del giocatore è quello di poter competere per la conquista dei più importanti titoli e giocare la Champions League. Ambizioni che al momento l'Everton non può supportare.

Lukaku festeggia la rete a White Hart Lane contro il Tottenham

Sì, al momento. Perché la società è al centro di una vera e propria rivoluzione. Dall'arrivo del nuovo proprietario Moshiri, il club ha speso ingenti quantità di denaro sul mercato e si è visto accettare dal comune la richiesta per la costruzione del nuovo stadio. Nell'immediato futuro non c'è quindi la possibilità che la squadra possa puntare ad obiettivi sensibili e riesca a soddisfare le richieste del proprio gioiello. Il progetto di crescita ed espansione è solo nella sua fase primordiale e Lukaku non ha voglia di aspettare.

Per lui è arrivato il momento di fare un bilancio e capire cosa è meglio per il suo futuro. Con 156 presenze e 81 gol (62 in Premier League) in appena 4 anni, non possiamo certo dire che non si sia divertito e che non abbia fatto divertire i tifosi dell'Everton. A volte però, vanno fatti i conti con la realtà: alla soglia dei 24 anni e con un potenziale smisurato già ampiamente dimostrato sul campo, Lukaku può e deve ambire a palcoscenici più importanti. Non che l'Everton non lo sia, semplicemente i Toffees, al momento, non possono soddisfare tutti i suoi desideri.

Chelsea e Manchester United in pole

Adesso è ora di capire quale potrebbe essere la prossima destinazione dell'attaccante belga. Spiccano su tutte le due squadre più ricche e più "economicamente generose" del paese: Chelsea e Manchester United. I Blues, che solo nel 2014 vendevano Lukaku all'Everton per 28 milioni di sterline, sarebbero fortemente interessati all'acquisto sia perché il giocatore si adatterebbe alla perfezione al gioco di Antonio Conte, sia perché Diego Costa non è certo della sua permanenza a Stamford Bridge.

Lukaku istruito da Mourinho durante i loro anni al Chelsea

In casa Red Devils l'ostacolo si chiama José Mourinho. Il rapporto (?) tra lo Special One e Lukaku è stato uno dei motivi del passaggio del giocatore del Chelsea all'Everton, ma mai come in questo momento lo United ha bisogno di un attaccante. Rooney è sul viale del tramonto, Ibrahimovic dà sicurezze ma non si sa per quanto tempo, Rashford è un gioiello da preservare sebbene abbia già dimostrato di che pasta sia fatto. Negli ultimi mesi si è fatto spesso il nome di Griezmann, ma lo stesso Lukaku potrebbe rappresentare una valida alternativa, Mourinho permettendo. Il prezzo base è di 65 milioni di sterline. L'asta per uno degli attaccanti più giovani e forti della storia della Premier League è ufficialmente cominciata.