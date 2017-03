Con cinque sconfitte nelle ultime otto partite è il momento più difficile dei Warriors della gestione Kerr, ma la sua tranquilla gestione è comunque esemplare.

1 condivisione 0 stelle

1 ore fa di Simone Mazzola

Una squadra che ha abituato i propri tifosi, ma soprattutto tutti gli spettatori della NBA, a non perdere praticamente mai. Quando lo fa per forza genera notizia. Dopo una stagione irripetibile da 73 vittorie e un’altrettanto irripetibile rimonta subita da 3-1 nelle scorse NBA Finals, aggiungere una pedina come Kevin Durant avrebbe reso vano ogni sforzo degli avversari, ma ora senza KD ai box per un infortunio e con un calendario a dir poco folle, i problemi sono arrivati.

La difficoltà di giocare contro squadre in forma

Strength of schedule, made in NBA

Negli ultimi due anni si è parlato tantissimo di come poter fare per ridurre i back to back, gli estenuanti four in five (quattro partite in cinque notti) e come garantire ai giocatori una distribuzione più omogenea delle partite senza intaccarne il numero di 82. Di certo inserire in cinque mesi di basket un numero tale di partite per ogni squadra è complicato e si può sfogliare la celebre margherita, ma ci saranno dei momenti nella stagione in cui la schedule sarà inflessibile.

I Warriors hanno cominciato il 27 febbraio il tour a Est e giocato in back to back contro Sixers e Wizards, il 2 sono volati a Chicago per poi fare un secondo back to back tra New York e Atlanta. Sono tornati a casa l’8 marzo per la partita con i Celtics e sono ripartiti per giocare ancora in back to back con Timberwolves e Spurs.

Mia figlia mi ha guardato come per dirmi dove stessi andando un’altra volta visto che sono stato a casa due giorni solamente. (D.Green)

Questo spiega più di ogni altra cosa le 9446 miglia percorse dai vice campioni NBA, ovvero il 17% di quelle che verranno percorse nell’intera regular season con sei partite su otto in trasferta e altrettante città toccate. Il bilancio finale di queste ultime partite parla di un 3-5 che, oltre all’assenza di Durant dalla seconda partita, affonda le radici anche in una condizione fisica che non può umanamente sostenere tali ritmi.

Il trio delle meraviglie in difficoltà fisica

Riposano Steph, Klay, Draymond e Andre

Dopo la sconfitta di Minnesota arrivata di misura e sulle gambe, Steve Kerr comunica alla stampa che nella cruciale partita contro gli Spurs, riposeranno tutte le proprie stelle, oltre al degente Durant. La scelta fa ovviamente scalpore e fa gridare allo scandalo con il suono di: “Vuoi fare il Popovich e neanche puoi portargli le borse”. Il populismo sportivo da bar è molto facile da utilizzare, ma "in medio stat virtus" e in un misto tra statement e la realtà, Steve Kerr non vuole precludere la salute dei suoi o ancor di più la resistenza fisica come fatto nella scorsa stagione. C’era un record da inseguire, qualcosa di storico da centrare e si è andati a un calcio delle gonadi da completare poi l’opera con il titolo, ma quest’anno bisogna pensare solo all’obiettivo finale e Kerr non vuole rischiare di ripetere lo stesso errore. Nonostante questo ha analizzato con grande intelligenza la situazione:

Comprendo il dispiacere di chi viene a vedere le partite e vorrebbe apprezzare sempre le stelle, ma io devo fare ciò che devo fare e devo pensare al bene sia della mia squadra che delle mie stelle.

È ovvio che i Warriors tengano al primo posto di conference, ora decisamente in bilico e quantomai aperto, ma c’è la consapevolezza che comunque tutto si deciderà dopo e dare tre giorni ora di recupero a Thompson, Curry e Green dopo un calendario da schiavitù, si ripercuoterà positivamente su quello che succederà tra un mese.

You're Andre'd

Le sconfitte portano polemiche

Il sapore della parte sbagliata del referto a fine partita non ha quasi mai coinvolto le papille gustative dei Warriors che hanno perso in back to back contro Boston e Minnesota come non gli capitava dal 2015 e anche in uno spogliatoio dove il basket regna sovrano, il divertimento e le vittorie sono lo sfondo ogni singolo giorno, ci sono personalità debordanti come quella di Draymond Green o giocatori/aziende come Kevin Durant e Steph Curry. Come poi spesso succede, se capita qualcosa di “fuori dalle righe” viene interpretato come tensioni nello spogliatoio e questo è il caso di alcune parole pronunciate da Andre Iguodala. Subito si è pensato a un attacco a Kerr e invece i due sono perfettamente in sintonia, tanto da far pronunciare a Kerr ai giornalisti:

“Siete stati Andre’d” (modo americano per dire colpiti dallo scherzo, ndr).

Queste gestione del momento più difficile in assoluto, conferma ancora di più quanta mano sua ci sia dietro ai super vincenti Warriors, perché essere dei geni quando si vince è facile, ma mantenere la lucidità, l’intelligenza e l’ironia nel momento più difficile è solo per pochi e Kerr fa parte di quella cerchia.